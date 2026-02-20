PlayStation Plus se despide de seis títulos en marzo: qué juegos dejarán el catálogo Extra y Premium

El catálogo rotativo de PlayStation Plus vuelve a moverse. Sony confirmó que seis juegos dejarán de estar disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Premium en marzo de 2026, una dinámica habitual del servicio que renueva su oferta mensualmente. La salida está prevista para la actualización del 17 de marzo y afecta a títulos de géneros muy variados, desde RPG tácticos y aventuras narrativas hasta acción arcade y carreras futuristas.

Entre las bajas más resonantes aparece Paradise Killer, una aventura detectivesca de culto desarrollada por Kaizen Game Works que supo destacarse entre los juegos independientes más recomendados de 2020. A su lado, también abandonarán el servicio propuestas de nicho muy valoradas por la crítica y los fans, lo que convierte a marzo en un mes de despedidas significativas para los jugadores de PlayStation .

La diversidad de la selección refleja el enfoque de Sony en ofrecer experiencias variadas dentro de su suscripción, aunque también evidencia que muchos títulos independientes o de nicho permanecen un tiempo limitado antes de rotar fuera del servicio.

Entre los seis juegos, dos destacan especialmente por su recepción y popularidad. Paradise Killer es considerado por muchos críticos como uno de los mejores indies narrativos de los últimos años: su estructura abierta, su estética vaporwave y su libertad investigativa lo convierten en una experiencia única dentro del género detectivesco.

Por su parte, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge logró revitalizar el beat’em up clásico con cooperativo moderno y una presentación fiel a la serie animada. Su salida impacta especialmente en jugadores casuales o cooperativos que encontraban en PS Plus una forma ideal de disfrutarlo en grupo.

También resulta relevante la partida de Cris Tales, uno de los RPG latinoamericanos más visibles de la última década, que aportó identidad regional al catálogo, y de Redout II, referencia reciente de las carreras futuristas.

Embed

Última oportunidad antes del 17 de marzo

Como ocurre con todas las rotaciones de PlayStation Plus Extra y Premium, los suscriptores pueden seguir descargando y jugando estos títulos sin costo adicional hasta la fecha de salida. Tras el 17 de marzo de 2026, solo estarán disponibles mediante compra individual en PlayStation Store.

La recomendación es clara: si alguno de estos juegos estaba en tu lista pendiente, febrero y las primeras semanas de marzo serán la última oportunidad de probarlos dentro de la suscripción. En especial Paradise Killer y Shredder’s Revenge, dos experiencias que difícilmente vuelvan a coincidir en el catálogo en el corto plazo.

Con nuevas incorporaciones llegando cada mes, la rotación es parte del modelo de PlayStation Plus. Pero también recuerda una verdad cada vez más evidente en los servicios de suscripción: en el gaming por catálogo, incluso los juegos más aclamados tienen fecha de vencimiento.