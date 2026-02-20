Mensajes en grupos de WhatsApp: ahora se podrá compartir el historial con nuevos miembros

La nueva función de WhatsApp permite que los usuarios que recién entran a un chat se pongan al día con los mensajes en grupo recientes sin dar tantos rodeos.

WhatsApp lanzó una herramienta clave para mejorar la experiencia de los mensajes en grupos. A partir de hoy, los administradores y participantes pueden enviar el historial reciente a quienes recién se suman, evitando que se pierdan el hilo de la charla o que tengan que pedir capturas.

Esta novedad busca que las conversaciones sean más fluidas y que nadie se sienta un extraño al entrar a un chat que ya viene con ritmo. WhatsApp sabe que ponerse a explicar todo de nuevo cada vez que alguien entra es tedioso, por eso esta función llega para agilizar a millones de personas que usan la plataforma para organizar juntadas o temas de estudio.

Cómo compartir el historial de los mensajes en grupo La mecánica es bastante directa y no tiene mucha ciencia. Cuando agregás a un nuevo integrante a un chat, el sistema te da la posibilidad de pasarle lo último que se habló. Se puede elegir un rango que va desde los 25 hasta los 100 mensajes previos. De esta manera, el que llega tiene el contexto justo para entender de qué viene la mano sin tener que andar preguntando qué pasó antes.

WhatsApp Grupos WhatsApp permitirá almacenar mensajes en grupos. WhatsApp Blog Un punto importante es que estos mensajes compartidos se ven diferentes a los comunes. Tienen un diseño especial para que el usuario sepa que son parte del historial enviado. Además, la transparencia manda en esta actualización: cuando alguien manda el historial, el sistema tira un aviso a todos los miembros del grupo. Esa notificación muestra quién lo envió y a qué hora, para que no haya secretos entre los integrantes.

Privacidad y control total para los usuarios Aunque la función es muy práctica, la seguridad de la información no se negocia. WhatsApp aclaró que todos estos contenidos mantienen el cifrado de extremo a extremo. Esto quiere decir que ni siquiera la propia empresa puede leer lo que se está mandando; los datos viajan protegidos desde que salen de un teléfono hasta que llegan al otro. Es una forma de mantener la confianza de la gente mientras se suman herramientas nuevas.