PlayStation Plus en febrero: llega Marvel's Spider-Man 2 y se cuela un "tropiezo" de 2024

Spider-Man 2 sería la gran incorporación del catálogo de PlayStation Plus Extra/Deluxe, pero la lista también sumaría un título muy criticado de 2024.

PlayStation Plus prepara un mes de contrastes fuertes para los suscriptores de Extra y Premium/Deluxe. En la misma actualización del catálogo conviven un blockbuster de PS5 con aura de evento —Marvel’s Spider-Man 2 —, un indie celebrado por su sensibilidad artística —Neva— y un título de carreras que arrastra una reputación complicada desde su lanzamiento —Test Drive Unlimited Solar Crown. La combinación es rara, pero también dice mucho del modelo de PlayStation: un servicio que puede darte un “juegazo” sin pagar extra… y, al mismo tiempo, colarte una apuesta que llegó al mercado con más ruido que aplausos.

Embed - Marvel’s Spider-man 2 - Limited Edition Ps5 Llega el AAA más esperado a PlayStation Plus La estrella del paquete es Marvel’s Spider-Man 2, que se suma al catálogo de juegos en febrero y apunta directo a quienes todavía no lo jugaron o lo venían postergando por precio. Es, además, un título con respaldo crítico contundente: en Metacritic figura con 90 de puntuación promedio.

En clave “review”, el juego funciona como lo que uno espera de un exclusivo grande: ritmo alto, espectáculo, combate pulido y un mundo abierto que invita a moverse por inercia. La gracia de que llegue a PlayStation Plus no es sólo “sumarlo al backlog”, sino el empujón social: cuando aparece un nombre así en el servicio, vuelve la conversación, vuelven los clips, vuelven las ganas de retomarlo o probarlo “a ver si era para tanto”.

Embed - Marvel's Spider-man 2 El giro: un juego muy criticado y un indie que equilibra la balanza El contraste aparece con Test Drive Unlimited Solar Crown. También entra al catálogo en febrero, pero su historial es bastante más áspero: en Metacritic figura con 53 (recepción “mixta o promedio”). En la práctica, su presencia en PlayStation Plus se lee como una segunda oportunidad: el tipo de juego que muchos no comprarían a ciegas, pero sí probarían si está incluido, aunque sea para sacar sus propias conclusiones.

En el otro extremo está Neva, la aventura narrativa del estudio detrás de GRIS. Sin necesidad de grandes fuegos artificiales, su valor suele estar en lo emocional y lo visual: un juego de esos que se recomiendan por experiencia, no por “cantidad de horas”. Metacritic lo muestra como un lanzamiento bien recibido por la crítica (en torno a los 80 según plataforma).