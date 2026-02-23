PlayStation 2026: los 6 juegos más importantes que llegan a PS5 y que debes tener en tu biblioteca

PlayStation encara 2026 como un año bisagra. Tras una etapa de cambios internos y una estrategia que coqueteó fuerte con los “juegos como servicio” (con aciertos como Helldivers 2 y tropiezos que dejaron marca), Sony necesita una temporada con lanzamientos sólidos, identidad clara y, sobre todo, continuidad. Y el calendario —entre exclusivos, apuestas nuevas y regresos inesperados— tiene material para poner a prueba ese rumbo.

A continuación, un repaso de los títulos que más van a definir el pulso de PS5 durante 2026 , con lo que prometen… y lo que se les va a mirar con lupa.

El gran imán del año sigue siendo Marvel’s Wolverine. Insomniac lo viene cocinando hace tiempo y, aunque todavía juega con el misterio, PlayStation ya lo ubicó en el segundo semestre de 2026. La expectativa no es menor: se espera un tono más crudo y violento, y la chance de que sea una puerta de entrada a futuros juegos de mutantes dentro del ecosistema Marvel en PlayStation.

En abril llega el golpe sci-fi: Saros (Housemarque), el primer gran estreno del estudio como parte de PlayStation Studios tras Returnal. Se lanza el 30 de abril de 2026 y vuelve a coquetear con ADN roguelike y acción en tercera persona, pero en un universo distinto. Es el tipo de juego que puede funcionar como “sello de calidad” para el catálogo premium de PS5 : ambicioso, exigente y con identidad.

Si 2026 define algo, es si PlayStation puede sostener una pata fuerte en multijugador sin perder su prestigio single player. El caso testigo es Marathon: el extraction shooter de Bungie llega el 5 de marzo de 2026 a PS5 (y también a PC y Xbox), con cross-play/cross-save como bandera. El hype es grande porque Bungie sabe construir sensaciones de shooter… pero el género es feroz y la comunidad castiga rápido. Acá no alcanza con buenas físicas y gunplay: importa la economía, el contenido por temporadas y la estabilidad online desde el día uno.

En la misma línea aparece Horizon Hunters Gathering, la apuesta cooperativa de Guerrilla dentro del universo Horizon: equipos de hasta tres jugadores, combate táctico y enfoque en “cazadores” con habilidades distintas. De momento no tiene fecha de lanzamiento, pero sí un playtest cerrado a fines de febrero, señal de que el proyecto ya está en fase de prueba real con usuarios.

Las sorpresas: pelea anime y un God of War en 2D

Donde PlayStation suele ganar conversación es con movimientos inesperados. Uno es MARVEL Tkon: Fighting Souls, el juego de peleas de Arc System Works (los de Dragon Ball FighterZ y Guilty Gear), con estética anime y enfoque tag team. Sale el 6 de agosto de 2026 para PS5 y PC, y tiene pinta de ser “evento” para el público competitivo si el online acompaña.

El otro bombazo ya ocurrió: God of War: Sons of Sparta, un metroidvania 2D con estética pixel art y una historia canónica de Kratos joven, lanzado por sorpresa el 12 de febrero de 2026. Es raro, arriesgado y justamente por eso interesante: un spin-off que busca explorar la franquicia desde otro lenguaje.

Con estos nombres, PS5 tiene cantidad y variedad. Ahora viene lo difícil: que el año no sea solo anuncios y fechas, sino experiencias que sostengan conversación, jugadores… y confianza.