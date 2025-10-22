El DualSense tiene un detalle que decepciona a los jugadores de PS5

Se especuló con que Sony se adelantaría a la norma y abriría camino con el DualSense, pero esta revisión no dio ese paso.

La revisión del PlayStation 5 Pro llegó con una sorpresa confirmada: existe un nuevo DualSense. Desde el inicio de la generación, Sony había aplicado ajustes mínimos a su control con gatillos adaptativos y retroalimentación háptica, y este refresh sigue esa línea conservadora. Según las primeras miradas técnicas —como las del youtuber y experto Austin Evans—, los cambios del hardware apuntan sobre todo a reducir peso y afinar detalles internos del sistema, sin revoluciones visibles para el usuario final. En otras palabras: el look & feel del mando se mantiene, así como su propuesta estrella en vibración y gatillos, que continúan siendo referencia en inmersión táctil.

El foco, inevitablemente, estaba en el rumor que más entusiasmó a la comunidad: un DualSense V3 con batería removible. La idea prometía extender la vida útil del mando de PS5, simplificar reparaciones caseras y evitar compras completas cuando la celda pierde rendimiento. Era el cambio 'práctico' que muchos pedían para acompañar el salto de la consola Pro.

¿Y la batería extraíble? La ausencia que duele (por ahora) La confirmación dejó un sabor agridulce: no hay batería extraíble. La expectativa tenía lógica, más aún con el horizonte del Reglamento de baterías de la Unión Europea, que a partir de febrero de 2027 exigirá celdas reemplazables por el usuario en dispositivos de consumo. Se especuló con que Sony se adelantaría a la norma y abriría camino con el DualSense, pero esta revisión no dio ese paso.

La decisión decepciona por lo simbólico y por lo funcional. De haberse adoptado, habría sido un gesto claro hacia la reparabilidad, un tema cada vez más sensible entre usuarios y reguladores. Además, habría resuelto uno de los dolores de cabeza más comunes en el largo plazo: el desgaste natural de la batería en controles intensivamente usados. Por ahora, no hay confirmación de un modelo con celda reemplazable ni de un kit oficial que facilite ese mantenimiento.

Mientras tanto, presión desde Xbox: un rival con sticks de efecto Hall Del otro lado del ring, Hyperkin calentó la competencia con The Competitor, un mando para Xbox que emula la ergonomía del DualSense y, sobre todo, incorpora sticks con efecto Hall. Estos joysticks usan sensores magnéticos en lugar de potenciómetros tradicionales, lo que reduce el desgaste y minimiza el drift, uno de los problemas más odiados por los jugadores. El control debuta el 29 de octubre a USD 49,99, con variantes de color a futuro para distanciarlo estéticamente del pad de Sony.