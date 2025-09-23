Nueva actualización de PlayStation 5: soporte multidispositivo para DualSense y modo ahorro de energía

Desde hace unos días, los usuarios de PlayStation 5 deberán actualizar su consola antes de jugar, ya que Sony liberó una nueva versión del software del sistema que incorpora funciones muy esperadas y que estuvieron en fase beta durante meses. Aunque la actualización no se centra en grandes cambios para la consola, sí lo hace en el mando DualSense , mejorando la experiencia de uso para millones de jugadores.

Sony incorporó un modo de ahorro de energía en PS5, alineado con su compromiso de reducir emisiones para 2040.

Al encender la consola, la descarga e instalación debería iniciarse automáticamente. Sin embargo, si no ocurre, los jugadores pueden forzar la actualización entrando al menú: Sistema > Software del sistema > Actualizaciones del software del sistema.

Una de las funciones más esperadas es la posibilidad de emparejar el mando DualSense o DualSense Edge con hasta cuatro dispositivos diferentes. Esto significa que los jugadores podrán usar el mando con la PS5 , un PC, un móvil o cualquier otro dispositivo compatible sin necesidad de desvincularlo de la consola cada vez que quieran alternar su uso.

Aunque esta característica ya estaba disponible desde hace años en los mandos de Xbox, no formaba parte de los controles de Sony hasta ahora. Con esta actualización, el DualSense gana mucha más versatilidad.

Para realizar la conexión con otros dispositivos, el usuario debe:

Apagar el mando.

Mantener presionado el botón PS junto al botón de acción elegido (cuadrado, triángulo, círculo o equis) durante 5 segundos.

En el dispositivo receptor, buscar vía Bluetooth el “DualSense Wireless Controller” y completar la vinculación.

Eso sí, los jugadores deberán recordar qué botón asignaron a cada dispositivo para conectarlo rápidamente en futuras ocasiones.

mando ps2 La actualización del sistema no es masiva, pero introduce funciones esperadas que mejoran tanto el mando como la consola. PlayStation

Nuevo modo de ahorro de energía

En línea con su plan de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040, Sony añadió un modo de ahorro de energía dentro del menú de ajustes.

Esta función, que depende de que los juegos sean actualizados para ser compatibles, reduce el rendimiento gráfico en favor de un menor consumo eléctrico de la consola. Los primeros títulos que contarán con soporte confirmado son:

Death Stranding 2: On The Beach;

Demon’s Souls;

Ghost of Yotei.

De esta forma, los usuarios de PlayStation 5 podrán elegir entre mantener el máximo rendimiento o priorizar el cuidado energético mientras disfrutan de sus juegos favoritos.

Embed - Demon’s Souls

Una actualización pequeña, pero muy útil

Aunque todavía no se sabe si el parche pesa varios GB o apenas unos MB, lo cierto es que incluye dos novedades que muchos usuarios pedían desde hace tiempo. A la espera de la llegada del nuevo modelo de Playstation 5 con menor capacidad de almacenamiento, Sony sigue reforzando la experiencia de los jugadores con mejoras concretas en su ecosistema.

Con esta actualización, el DualSense se convierte en un mando mucho más versátil y la PS5 suma una función de sostenibilidad que refuerza el compromiso de la compañía con el medioambiente.