Samsung expande su IA a más electrodomésticos y la integra como centro de mando en sus TV de 2025

Samsung convirtió a la IA en el eje central de las presentaciones de la compañía en la feria tecnológica IFA 2025. Además de anunciar el Galaxy S25 FE y la Tab S11, la empresa confirmó que su inteligencia artificial llegará a más electrodomésticos y que reforzará su integración en televisores de nueva generación.

Las novedades más relevantes se dieron en la gama de productos Bespoke AI. El robot aspirador Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra ahora detecta líquidos, incluso transparentes, gracias a un sistema mejorado de reconocimiento de objetos basado en inteligencia artificial .

En el caso de las lavadoras, la función AI Wash+ permitirá adaptar los ciclos de lavado según el tipo de ropa para aumentar la eficiencia. Los lavavajillas Bespoke AI también incorporan mejoras con esta tecnología. Son capaces de ajustar el proceso de limpieza de acuerdo con el nivel de suciedad de los platos y suman Auto Open Door, una función que acelera el secado al permitir la salida del vapor.

Samsung también amplió la integración de Vision AI Companion, un sistema que convierte a los televisores en un centro de mando inteligente. Presentado por primera vez en el CES, este modo de interacción se basa en conversaciones fluidas con los usuarios, sin necesidad de comandos ni menús.

La compañía indicó que Vision AI Companion puede mantener el contexto en los diálogos para ofrecer respuestas más naturales. Además, anunció alianzas con Google, Microsoft y Perplexity con el objetivo de fortalecer la plataforma y extenderla a más dispositivos en los próximos años.

image La inteligencia artificial de Samsung IA será clave en electrodomésticos de 2025. Samsung

En paralelo, Samsung mostró avances en su catálogo multimedia. Entre ellos destacó Micro RGB, una pantalla de 115 pulgadas con calidad cinematográfica y reproducción precisa de colores. También presentó Movingstyle, un televisor portátil con pantalla táctil, batería integrada y funciones de inteligencia artificial adaptativa.

Con estas innovaciones, la compañía busca consolidar su estrategia de IA aplicada a diferentes electrodomésticos, desde la gama blanca hasta los dispositivos de entretenimiento. La meta es integrar funciones inteligentes que simplifiquen la experiencia del usuario y extiendan la presencia de su ecosistema.