Puedes conseguir el Samsung Galaxy S26 Ultra totalmente gratis si cumples solo este requisito

El lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra ha revolucionado el mercado móvil este 2026. Sorprendentemente, ya es posible conseguir este potente dispositivo de Samsung de forma totalmente gratis en Estados Unidos . La oportunidad surge a través de los principales operadores, permitiendo a los usuarios acceder a la tecnología más avanzada sin desembolsar un solo dólar por el equipo.

Las promociones de lanzamiento suelen ser agresivas, pero la reciente confirmación de T-Mobile superó las expectativas . Tanto los clientes nuevos como los actuales pueden beneficiarse de una estructura de ofertas diseñada para incentivar la adopción de la nueva serie insignia. En un contexto donde los precios de la gama alta suelen ser prohibitivos, este tipo de acuerdos comerciales facilitan enormemente el acceso a la innovación coreana.

La noticia que todos esperaban en Estados Unidos se confirmó. Los suscriptores, tanto nuevos como existentes de T-Mobile, pueden obtener el Samsung Galaxy S26 Ultra gratis al agregar una línea de servicio. Lo más llamativo de esta promoción es que, a diferencia de otras campañas de años anteriores, no es necesario realizar el intercambio de un dispositivo usado para calificar.

Pero las buenas noticias de Samsung no terminan ahí . Quienes busquen otras opciones dentro de la familia también pueden conseguir el Galaxy S26 y el Galaxy S26+ de forma gratuita al sumar una línea a los planes específicos Go5G o Experience More. ¿Quién no querría estrenar lo último en tecnología móvil sin afectar significativamente su presupuesto mensual?

La estrategia comercial para posicionar a Samsung en lo más alto este año incluye incentivos para todo el ecosistema de productos. Aquellos que reserven cualquier modelo de la serie S26 podrán adquirir los Galaxy Buds 4 Pro con un descuento directo de $40. Además, el operador ha integrado beneficios para quienes combinan su telefonía móvil con el servicio de Internet Residencial 5G.

Los usuarios de Samsung en Estados Unidos celebran las nuevas facilidades de adquisición.

Beneficio Requisito Samsung Galaxy S26 Ultra gratis Agregar una línea nueva (Plan Go5G) Galaxy Buds 4 Pro ($40 OFF) Reserva de serie S26 Ahorro de $20/mes en Internet Combinar con plan de voz Tarjeta de regalo de $350 Combo con Internet 5G

No obstante, como siempre, es mejor leer todos los términos y condiciones de estas ofertas de operadores antes de firmar en la línea de puntos, advierten los expertos del sector tecnológico para evitar sorpresas en la letra chica.

Gratis-Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 2 Conseguir el Samsung Galaxy S26 Ultra gratis ahora solo requiere sumar una nueva línea de servicio. shutterstock

El impacto de Samsung en el mercado de Estados Unidos

Esta agresiva campaña busca consolidar la cuota de mercado de la firma coreana frente a su competencia directa. Al eliminar barreras económicas como el pago inicial o el intercambio obligatorio, se facilita una migración masiva hacia las nuevas capacidades de inteligencia artificial y fotografía profesional que ofrece el Samsung Galaxy S26 Ultra.

Se espera que este tipo de movimientos comerciales obligue a otros proveedores de servicios a lanzar contraofertas similares en los próximos días. El gran beneficiado, sin duda, es el consumidor final que ahora tiene el poder de elegir la mejor opción para su bolsillo. El 2026 se perfila como el año donde la tecnología de ultragama alta se volvió, por fin, mucho más accesible para el gran público.