El Samsung Galaxy S25 FE baja 58% en Mercado Libre y se convierte en una de las ofertas más fuertes de marzo

Samsung vuelve a poner el foco en uno de los equipos más atractivos de su catálogo reciente. El Galaxy S25 FE se presenta en Mercado Libre como una alternativa pensada para quienes quieren un celular con prestaciones avanzadas, buena experiencia multimedia y varios rasgos premium, pero sin ir directamente a los modelos más costosos de la serie más alta. Con una ficha técnica equilibrada y un diseño cuidado, este modelo se transformó en una de las propuestas más llamativas del mes de marzo .

Lanzado a fines de 2025, el dispositivo se ubica dentro de esa franja que mezcla características de gama alta con un enfoque algo más accesible. Su carta de presentación empieza por la pantalla: monta un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Esa combinación le permite ofrecer imágenes fluidas, buen nivel de brillo y una experiencia muy sólida tanto para ver contenidos como para jugar o navegar con comodidad.

En el interior, el Galaxy S25 FE incorpora el procesador Exynos 2400 , fabricado en 4 nanómetros, acompañado por configuraciones de 8 GB o 12 GB de memoria RAM. En almacenamiento, aparece en versiones de 128 GB, 256 GB y 512 GB, por lo que ofrece margen para distintos tipos de usuarios, desde quienes priorizan un uso cotidiano hasta quienes buscan guardar fotos, videos, archivos y aplicaciones sin preocuparse demasiado por el espacio disponible.

Samsung también reforzó uno de los apartados que más interés genera entre quienes exigen rendimiento sostenido: la disipación del calor. Este equipo suma una cámara de vapor un 10% más grande, una mejora orientada a optimizar la gestión térmica durante sesiones intensas de uso, como gaming, grabación de video o multitarea exigente.

A eso se suma uno de los diferenciales más fuertes de la marca dentro del ecosistema Android: la promesa de 7 años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad. En un mercado donde no todos los fabricantes garantizan tanto tiempo de soporte, ese punto gana peso para quienes buscan una compra más durable.

galaxy s25fec El Samsung Galaxy S25 FE se destaca por su diseño cuidado, IA integrada y rendimiento pensado. Samsung

Cámaras versátiles, batería amplia y funciones que refuerzan su perfil premium

En fotografía, el Samsung Galaxy S25 FE apuesta por una configuración triple compuesta por una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom óptico de 3x. Delante, incorpora una cámara frontal de 12 megapíxeles, suficiente para selfies, videollamadas y creación de contenido.

La batería de 4.900 mAh se combina con carga rápida de 45W, aunque el cargador se vende por separado. También suma certificación IP68 contra agua y polvo, lector de huellas en pantalla, conectividad 5G, WiFi, Bluetooth, NFC y puerto USB-C. Todo esto corre bajo Android 16 con One UI, junto con funciones de inteligencia artificial que acompañan la experiencia y refuerzan el perfil actual del equipo.

Mercado Libre afianza las ofertas en marzo

Con ese conjunto, Samsung busca posicionar al Galaxy S25 FE como un modelo competitivo en una categoría donde la relación entre precio y prestaciones define buena parte de la decisión de compra. Y ahí aparece uno de los datos más fuertes de esta propuesta: en Mercado Libre figura con un valor actual de $1.469.999, cuando antes costaba $3.499.999. La diferencia supera los 2 millones de pesos y representa un descuento del 58%. Además, puede conseguirse en 6 cuotas de $344.224, una financiación que termina de darle forma a una de las ofertas más resonantes de marzo.