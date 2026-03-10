¿El fin de una era? Samsung revela sus planes para el futuro del S Pen en los Galaxy S

Tras meses de incertidumbre, Samsung rompe el silencio sobre el futuro del S Pen. Enterate de los cambios estructurales que preparan para la línea Galaxy S.

La incertidumbre sobre el accesorio más icónico de la marca coreana terminó. Samsung confirmó oficialmente que el S Pen no desaparecerá de sus dispositivos de élite, sino que se prepara para una evolución técnica sin precedentes. Esta renovación buscará integrar el lápiz óptico en los próximos Galaxy S de una forma más eficiente, resolviendo problemas históricos de diseño y espacio.

Durante el último año, el escepticismo creció entre los fanáticos debido a la quita de funciones inalámbricas en las generaciones más recientes. Sin embargo, el gigante tecnológico dejó claro que el camino no es la eliminación, sino la reinvención. La apuesta actual se centra en una arquitectura de hardware que permita al lápiz coexistir con mejores baterías y componentes internos más potentes.

S Pen-Samsung Galayx S26 Ultra - Interna 1 Los usuarios de Galaxy S esperan que la nueva pantalla resuelva los problemas de espacio del lápiz. shutterstock Una nueva estructura para potenciar el S Pen en los Galaxy S En una entrevista reciente con Bloomberg, Won-Joon Choi, director de operaciones de Mobile Experience Business de Samsung, despejó cualquier duda sobre la continuidad del accesorio. Según el ejecutivo, la empresa está desarrollando una tecnología avanzada que obligará a replantear cómo se fabrican los paneles frontales para reducir la "penalización" de espacio que el lápiz conlleva actualmente.

"Estamos trabajando en una tecnología más avanzada dentro del S Pen para crear una nueva estructura de pantalla, por lo que la desventaja de tener un S Pen se reduce", afirmó Choi. Esta declaración sugiere que los próximos modelos Ultra podrían presentar capas de digitalizador mucho más delgadas o incluso un sistema de carga por inducción más eficiente que no comprometa el tamaño de la celda de energía del teléfono.

Samsung Galaxy S26 ¿Hacia dónde va la tecnología de Samsung? A pesar de que el actual modelo Ultra conserva su ranura integrada, la falta de mejoras en la conectividad Bluetooth había encendido las alarmas. Muchos usuarios se preguntaban si la empresa estaba simplificando la experiencia del lápiz en lugar de expandirla. ¿Estamos acaso ante el preludio de una pantalla totalmente rediseñada que elimine los bordes y mejore la latencia a niveles nunca vistos?