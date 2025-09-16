Regresó el Sony Xperia con funciones clásicas en un smartphone de gama media

Sony actualiza su línea de gama media , un smartphone que añade cambios en la propuesta habitual. Incorpora un módulo de cámaras en formato horizontal, una pantalla con proporciones más tradicionales y un avance en rendimiento. Conserva rasgos distintivos de la marca como el puerto de 3,5 mm para auriculares, los altavoces frontales y la ranura microSD, mientras suma mejoras que lo posicionan de manera más competitiva frente a modelos de Samsung, Google o Motorola.

Recordemos que el conector de auriculares de 3,5 mm prácticamente ha desaparecido en los dispositivos de gama alta, donde se impulsa el uso de accesorios inalámbricos. Sin embargo, Sony mantiene esta entrada en sus modelos de gama media , dirigida a quienes aún prefieren la experiencia de escuchar música con auriculares con cable.

Sony apuesta por un smartphone con pantalla más convencional, altavoces estéreo y ranura para microSD.

El Sony Xperia 10 VII es un modelo que, sin buscar liderar la gama alta, apuesta por características valoradas por muchos usuarios. La compañía japonesa combina especificaciones actuales con funciones que habían desaparecido en otros dispositivos, lo que podría convertirlo en uno de los lanzamientos más recordados del año.

El Xperia 10 VII llega con un diseño más ancho y corto que su antecesor, con medidas de 153 x 72 x 83 mm y un peso de 169 gramos. Incluye una pantalla FHD+ de 6,1 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y protección Gorilla Glass Victus 2. Además, la relación de aspecto cambia a 19,5:9, más convencional que la del Xperia 10 VI.

El dispositivo incorpora un procesador Snapdragon 6 Gen 3, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La batería es de 5.000 mAh y, según Sony, permite hasta dos días de autonomía. También suma un sistema de «carga adaptativa» diseñado para prolongar la vida útil del equipo hasta cuatro años.

image El Sony Xperia 10 VII recupera funciones clásicas como la ranura microSD y el conector de auriculares. Sony

El Xperia 10 VII ofrece una cámara principal de 50 MP con sensor de 1/1,56 pulgadas y una secundaria ultra gran angular de 13 MP. La cámara frontal alcanza los 8 MP. Como novedad, Sony agrega un botón dedicado de obturador para iniciar la aplicación de cámara y tomar fotos de forma más rápida.

El fabricante promete hasta cuatro actualizaciones del sistema operativo y seis años de parches de seguridad, una mejora frente al soporte limitado del Xperia 10 VI.

El dispositivo ya está disponible en preventa en Europa por aproximadamente $540 dólares. Estará disponible en colores blanco, turquesa y carbón. El lanzamiento del nuevo smartphone Sony no busca competir con los modelos más avanzados del mercado, pero sí atraer a un público que valora funciones prácticas y longevidad en el software. Con esto, la marca apuesta a reforzar su posición en la gama media sin dejar de lado la identidad que caracteriza a sus equipos.