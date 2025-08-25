Sony WF-1000XM6: nuevas filtraciones adelantan detalles del esperado modelo de auriculares

El esperado modelo de auriculares Sony WF-1000XM6 ya está en camino. Tras la aparición de documentos de importación que revelan detalles sobre su embalaje y código interno todo indica que los auriculares están más cerca de ser lanzados. De acuerdo con la información disponible, los nuevos dispositivos estarían en fase de validación de ingeniería, anticipando un lanzamiento cercano y mantiene el interés de los seguidores de la marca.

Documentos de importación confirman avances Los archivos compartidos por el sitio The Walkman Blog muestran que el modelo identificado como YY2985, correspondiente a los Sony WF-1000XM6, fue registrado recientemente en Vietnam para pruebas internas. El material incluye descripciones como “headphones without a frame” y especificaciones sobre la caja que contendrá al dispositivo. Según los datos, el embalaje mantiene un diseño similar al del WF-1000XM5, con ligeras variaciones en medidas y accesorios.

image Los registros que registran la llegada de un nuevo modelo Sony. The Walkman Blog La documentación revela que el proceso está en la etapa de Engineering Validation Test (EVT), considerada la primera fase antes de pasar a certificaciones oficiales. Este paso confirma que el desarrollo avanza hacia su producción en serie.

Las dimensiones de la caja del WF-1000XM6 indican un tamaño ligeramente distinto al del WF-1000XM5. Mientras el modelo previo presentaba un formato de 99 x 66,5 x 26,5 mm, el nuevo registro muestra medidas de 84 x 70 x 27,5 mm. Esto sugiere un cambio mínimo en diseño, sin modificar la esencia del estuche de carga ni de los auriculares.

Entre las especulaciones más relevantes se encuentra el posible uso del chipset Mediatek MT2855, ya certificado en Bluetooth SIG, que podría mejorar el rendimiento y la compatibilidad con funciones como Google Fast Pair. No obstante, Sony aún no ha confirmado de manera oficial la incorporación de este componente.