GTA 6 se dejó ver en la PlayStation Store: fecha confirmada, precio y un gran misterio alrededor

La ansiedad por GTA 6 (Grand Theft Auto VI) no necesita trailers nuevos para reactivarse: alcanza con un movimiento en una tienda digital. En los últimos días, el juego más esperado de 2026 quedó listado en PlayStation Store con señales que muchos interpretaron como el inicio de las reservas. Pero la ilusión duró poco: poco después, la opción visible pasó a ser “Añadir a la lista de deseos”, sin confirmación oficial de Sony ni de Rockstar sobre qué ocurrió exactamente.

Lo concreto es que el lanzamiento ya tiene fecha y está fijado para el jueves 19 de noviembre de 2026, según comunicó Rockstar . En la web oficial de PlayStation para Argentina, el título figura con esa ventana y un horario en UTC, junto a la opción de wishlist como acción principal.

El ruido empezó cuando un rastreador conocido por seguir cambios internos en la tienda detectó que GTA 6 había sido agregado a la base de datos con IDs de producto , un paso habitual antes de que se habiliten ediciones, precio y compra anticipada. A partir de ahí se multiplicaron las capturas y posteos: algunos usuarios afirmaban ver la opción de reservar, mientras otros solo encontraban el botón de lista de deseos.

Ese ida y vuelta alimenta dos lecturas: o bien fue un “ensayo” interno que se filtró a la interfaz pública, o simplemente un cambio de backend interpretado como preventa. Lo único verificable hoy es que PlayStation muestra el juego como anunciado y permite sumarlo a wishlist, sin precio visible ni proceso de compra completo.

La pregunta inevitable es cuánto va a costar. Por ahora, Rockstar no publicó el precio oficial. Y mientras tanto, el mercado hace lo de siempre: completar el vacío con estimaciones. Parte de esas cifras se apoyan en listados y búsquedas en tiendas de códigos digitales donde aparecieron montos orientativos para otras plataformas, con diferencias típicas entre PC y consolas.

En paralelo, varios analistas y medios especializados vienen planteando un escenario más “realista”: una edición estándar alrededor del rango habitual de lanzamientos AAA y una Premium más cara, con extras o recompensas, como forma de empujar el ticket promedio sin romper el precio base.

Rockstar, además, estaría ajustando su control de filtraciones con medidas internas para identificar el origen de eventuales leaks, lo que explica por qué la información oficial sale a cuentagotas mientras cada movimiento mínimo se vuelve noticia.

Embed - Tráiler Oficial De Gta 6

¿Y en Xbox? Por ahora, solo lista de deseos

Del lado de Xbox, la situación luce más simple: el juego figura en la tienda, pero sin opción de reservar al momento de los reportes, como mucho con la alternativa de seguirlo o sumarlo a una lista. En la práctica, el “juego” de la preventa parece estar concentrado en cuándo Sony (y sobre todo Rockstar) decidan apretar el botón definitivo.

Hasta que eso pase, la mejor lectura es prudente: GTA 6 ya está oficialmente fechado para el 19 de noviembre de 2026, ya puede agregarse a la lista de deseos en PlayStation, y cualquier “reserva” vista por algunos usuarios, por ahora, quedó en terreno ambiguo.