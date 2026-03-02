GTA 6 cambia las reglas: una filtración afirma un precio "premium" para consolas y se enciende la polémica

De todos los lanzamientos previstos para 2026, GTA 6 —la próxima entrega que llegará desde Rockstar Games — ocupa un lugar aparte. No solo por la magnitud de la marca, sino por el peso de la expectativa: el salto desde GTA 5 ya es historia larga y, tras más de un ajuste de calendario, la compañía fijó una nueva fecha para consolas . El estudio confirmó que GTA 6 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S el jueves 19 de noviembre de 2026.

Con el día marcado, el foco se mueve a dos preguntas que suelen definir la conversación en la recta final: cuándo saldrá en PC y, sobre todo, cuánto costará en consolas . Y ahí apareció una filtración que reaviva un debate sensible en la industria: el posible salto a precios de tres dígitos para la edición estándar.

En las últimas horas, el medio Insider Gaming informó que una tienda digital llamada Loaded (antes conocida como CD Keys) llegó a listar códigos de GTA 6 con precios diferenciados para consola y PC . La publicación habría durado poco: el enlace desapareció, pero quedaron capturas que encendieron las alarmas.

Según esas imágenes, la versión para Xbox figuraba a £89,99, mientras que un código para PC aparecía a £60,99. Convertido a euros (y dependiendo del cambio del día), el primer número se acerca al rango que viene sonando desde hace meses: 100 euros / cerca de 120 dólares para el lanzamiento estándar en consolas . Insider Gaming remarca que no hay confirmación oficial del precio por parte de Rockstar Games o Take-Two, pero el dato coincide con filtraciones previas y con la tendencia de los AAA a empujar el techo hacia arriba.

El detalle no menor es que, al entrar en cada versión, el listado mostraba material promocional y un texto que sugería que el modo multijugador estaría disponible desde el primer día, algo que, de confirmarse, sería clave para medir el “valor percibido” del paquete.

GTA6.jpg Rockstar Games fijó fecha en consolas para GTA 6 y una filtración encendió alarmas por el precio. Imagen generada con IA

Fecha confirmada para consolas: ¿qué pasará en PC?

Que el precio filtrado muestre consola y no el PC no sorprende: en PC el ecosistema es abierto, hay más competencia entre tiendas y los códigos rotan con descuentos agresivos. En consolas, en cambio, el control de las plataformas sobre sus marketplaces suele sostener precios más firmes, especialmente al inicio.

Sobre la ventana de PC, por ahora Rockstar Games no anunció nada. La lectura de mercado (y la tradición con entregas anteriores) es que PC podría llegar más tarde, con un período de exclusividad inicial en consolas.

Embed - Tráiler Oficial De Gta 6

Lo que falta: reservas, formato y el arranque del marketing

Take-Two ya dejó trascender que la campaña de marketing comenzará en el verano del hemisferio norte, un momento que suele venir acompañado por tráileres, detalles de edición y, sobre todo, apertura de reservas.

En paralelo, circuló un rumor: que Rockstar Games podría optar por un lanzamiento digital primero para reducir filtraciones y que el formato físico llegue después. No es información confirmada, pero aparece en reportes recientes y vuelve a mostrar un punto sensible: GTA 6 no solo va a vender por volumen, también va a marcar la conversación sobre cómo se distribuyen (y cuánto cuestan) los juegos más importantes del mercado.