Científicos crean el código QR más chico del mundo: mide menos que una bacteria

Un equipo de la Universidad Tecnológica de Viena desarrolló un código QR de solo 1,98 micrómetros cuadrados. Para qué servirá este avance.

Investigadores de la Universidad Tecnológica de Viena y la empresa Cerabyte fabricaron el código QR más pequeño que se conoce hasta hoy. Este dispositivo mide apenas 1,98 micrómetros cuadrados, lo que lo vuelve invisible al ojo humano. El logro cuenta con la certificación oficial de los récords mundiales Guinness.

La noticia no es solo el récord mundial, sino lo que esto implica para el almacenamiento de datos en el futuro. Este código es un 37% más chico que el que tenía el título antes. Mirá que para verlo no alcanza con un microscopio común; los científicos tuvieron que usar un microscopio electrónico de barrido porque los píxeles individuales miden solo 49 nanómetros. Eso es más o menos la décima parte de la longitud de onda de la luz visible.

Código QR pequeño El código QR mide 1,98 micrómetros cuadrados y es totalmente invisible para el ojo humano. Gizmochina El tamaño del nuevo código QR y su estructura El equipo, liderado por el profesor Paul Mayrhofer, usó una técnica de grabado con un haz de iones enfocado sobre una lámina de cerámica muy fina. Eligieron este material porque es estable al extremo y aguanta ambientes difíciles sin degradarse. A diferencia de otros métodos que usan niveles atómicos que se mueven, la cerámica ayuda a que la información del código QR no cambie con el paso del tiempo. La estructura tiene 29 por 29 módulos, lo que permite codificar información al toque en una escala nanométrica.

Los investigadores explicaron que el proyecto no busca solamente ganar un lugar en los libros de historia. La meta real es mostrar que existen alternativas reales para guardar archivos de forma permanente. Al ser tan pequeño y resistente el QR, este método supera las limitaciones de los discos rígidos o las memorias actuales que fallan después de unos pocos años.

Código QR 1 Expertos en nanotecnología encontraron la solución para el almacenamiento de datos. Shutterstock Nanotecnología para un futuro sin cables ni heladeras Esta técnica de nanotecnología podría cambiar la forma en que guardamos documentos importantes para la humanidad. Al no necesitar energía para mantener los datos una vez grabados, el sistema se vuelve mucho más ecológico que los centros de datos actuales. No hace falta refrigeración ni mantenimiento constante, lo que permite que los archivos duren cientos o miles de años sin dramas.