Finde largo y compras en Chile: el iPhone 17 Pro Max aparece a un precio super tentador

Cada finde largo , y sobre todo este por el 25 de mayo, reabre una postal conocida para muchos argentinos: cruzar a Chile , recorrer shoppings y tiendas de tecnología, y volver con algún producto que en el mercado local cuesta bastante más. En ese radar aparece ahora el iPhone 17 Pro Max , uno de los celulares más potentes de Apple y una alternativa tentadora para quienes buscan renovar equipo.

El iPhone 17 Pro Max se ubica en la parte más alta del catálogo de Apple.

El iPhone 17 Pro Max se ubica en la parte más alta del catálogo de Apple . Su propuesta apunta a usuarios que buscan pantalla grande, máxima potencia, cámaras profesionales y buena autonomía. Según la ficha técnica oficial, el modelo incorpora una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas, tecnología ProMotion con tasa adaptativa de hasta 120 Hz y brillo pico de hasta 3.000 nits en exteriores.

En rendimiento, el equipo trabaja con el chip A19 Pro, acompañado por un sistema preparado para tareas pesadas, edición de contenido, juegos exigentes y funciones de inteligencia artificial. También suma diseño unibody de aluminio, protección Ceramic Shield 2 y resistencia al agua y al polvo con certificación IP68.

El apartado fotográfico es otro de sus argumentos fuertes. El dispositivo ofrece un sistema Pro Fusion con tres cámaras traseras de 48 megapíxeles: principal, ultra gran angular y teleobjetivo. Además, permite zoom óptico 4x y zoom de calidad óptica hasta 8x, una combinación pensada para quienes usan el celular como herramienta de trabajo, redes sociales o producción audiovisual.

iPhone 17 pro max El modelo incorpora una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas. Apple

El precio en Chile y la cuenta en pesos

Con los valores informados para mediados de mayo de 2026, el iPhone 17 Pro Max de 512 GB figura en Ripley Chile a $1.349.990 chilenos. Si se toma una referencia de $899,25 chilenos por dólar, ese precio equivale a unos US$1.501,23. Luego, con un dólar oficial argentino de $1.420, el valor queda cerca de $2.131.760 argentinos. El Banco Nación informó para el 21 de mayo de 2026 una cotización de $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

La comparación, de entrada, resulta atractiva frente a los precios que suelen verse en tiendas digitales argentinas. Sin embargo, hay un detalle importante: antes de comprar conviene verificar bien la capacidad exacta del equipo. En el catálogo de Ripley aparecen distintas publicaciones del iPhone 17 Pro Max, con variantes de 256 GB, 512 GB y 1 TB, y los valores cambian según la versión.

Samsung Galaxy S26 Ultra-iPhone 17 Pro Max - Interna 2 El iPhone 17 Pro Max ya se vende en Chile y Argentina con precios distintos. Shutterstock

Aduana y pago: los dos puntos clave

El otro factor que puede definir la conveniencia está en el ingreso al país. Para celulares, la normativa vigente permite entrar un teléfono por persona sin pagar arancel, siempre que sea para uso personal y no tenga finalidad comercial. ARCA detalla que está permitido ingresar “un teléfono y una notebook o tablet” sin pago de arancel.

La forma de pago también pesa. Si la compra se realiza con tarjeta de crédito en dólares y luego se cancela con dólares propios, o directamente con débito desde una caja de ahorro en dólares, el comprador puede evitar que el consumo pase por el esquema más caro del dólar tarjeta.

Embed - IPhone 17 Pro Max Diseño Y Colores

Por eso, la oportunidad existe, pero no es automática. El iPhone 17 Pro Max puede ser una muy buena compra para quienes ya viajan a Chile y tienen dólares disponibles. Para el resto, la cuenta final debe hacerse con cuidado: precio real del modelo, tipo de cambio, medio de pago y condiciones de ingreso al país. Ahí está la verdadera diferencia entre una ganga y una compra menos conveniente de lo que parecía.