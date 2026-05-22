Honor: el nuevo terminal gama media que imita al iPhone 17 Pro Max

El segmento intermedio de la telefonía móvil recibe una propuesta de Honor que genera discusiones inmediatas entre los especialistas del sector técnico. El nuevo Honor 600 se presenta en las plataformas internacionales buscando capturar usuarios mediante una pantalla brillante, pero arrastra decisiones de ingeniería cuestionables.

La llegada de este modelo al comercio global expone la estrategia de la marca de saltear el lanzamiento internacional de su serie previa. El terminal se comercializa en los portales electrónicos por un valor de 749 dólares de base, un costo elevado para las prestaciones de hardware que ofrece en su ficha técnica. La falta de componentes clave condiciona su posición frente a competidores directos de la misma franja de precios.

El aspecto exterior del dispositivo genera reproches debido a su falta de originalidad visual. El chasis del terminal adopta una estructura de bordes rectos de aluminio y una disposición geométrica trasera que calca el diseño del iPhone 17 Pro Max de Apple. Esta decisión de diseño convierte al equipo en una imitación directa del modelo premium estadounidense, sacrificando la identidad propia de la firma a cambio de una silueta ajena para atraer compradores en las plataformas digitales.

En el plano frontal, la pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y una resolución de 1264x2728 píxeles. El fabricante declara un nivel de brillo pico de 8.000 nits, un valor teórico muy alto que en las mediciones reales de laboratorio se reduce a un máximo de 1.749 nits bajo luz solar directa. A pesar de esta diferencia entre la publicidad y la realidad, el panel cumple con la reproducción de contenidos dinámicos.

Un procesador limitado frente a la competencia de su categoría

El motor interno del teléfono constituye el punto más crítico de la evaluación técnica. La marca incorporó el chip Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm, un componente de cuatro nanómetros que ofrece un rendimiento multitarea plano y ajustado. Por el mismo rango de precio, casi todos los rivales directos del mercado incluyen procesadores de categorías superiores o plataformas de procesamiento de generaciones previas con una potencia de cálculo notablemente mayor. Asimismo, la memoria de almacenamiento inicial arranca en unos acotados 128 GB de fábrica.

honor 600 - Interna El módulo fotográfico del nuevo teléfono imita la distribución geométrica de los principales exponentes del sector premium. Honor

La configuración fotográfica trasera también expone deficiencias en su versatilidad diaria. El bloque óptico recurre a un sensor principal de 200 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles, prescindiendo por completo de una lente teleobjetivo dedicada. La ausencia de un zoom óptico real representa una desventaja importante frente a sus competidores, obligando al sistema a realizar recortes digitales sobre el sensor principal que degradan la nitidez de las capturas lejanas.

La autonomía se posiciona como el único factor que responde de buena manera a las exigencias del uso diario. La variante global aloja una batería de silicio-carbono con una capacidad de 7.000 mAh que soporta carga rápida por cable de 80 vatios. Sin embargo, el empaque comercial para el mercado europeo reduce esta celda a 6.400 mAh y elimina el cargador de la caja, obligando al usuario a realizar un gasto extra para aprovechar la velocidad de alimentación. El software corre bajo la interfaz MagicOS 10 basada en Android 16.