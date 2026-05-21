El futuro sistema de Apple, iOS 27 anticipa cambios profundos en el asistente por voz

Apple reveló las próximas funciones de asistencia motriz y cognitiva para sus dispositivos móviles. Las innovaciones de software integradas en el ecosistema de iOS 27 optimizan la navegación mediante el uso de modelos de lenguaje, permitiendo una gestión fluida del teléfono sin requerir el uso de las manos.

El anuncio ocurre en el marco de las presentaciones previas al Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad. Joe Rossignol, especialista en sistemas móviles, detalló en su reporte técnico que estas herramientas "ofrecen un vistazo de lo que se incluirá en los próximos lanzamientos importantes del software de Apple ". El objetivo principal del fabricante es aplicar la inteligencia computacional en la resolución de dificultades operativas cotidianas de los usuarios.

La modificación más relevante de la plataforma reside en la actualización del sistema de control por voz. Los usuarios de teléfonos compatibles dejarán de memorizar comandos rígidos, etiquetas textuales o números específicos para presionar los botones virtuales de la pantalla. La tecnología de asistencia procesará las descripciones cotidianas de las personas para ejecutar acciones directas dentro de las herramientas nativas del celular, reconociendo el contexto visual de manera inmediata.

De acuerdo a MacRumors, las pruebas de desarrollo exponen instrucciones sencillas como "tocar la guía sobre los mejores restaurantes" dentro de la aplicación de mapas o "presionar la carpeta violeta" en el gestor de archivos internos. Esta capacidad de reconocimiento semántico reduce el esfuerzo cognitivo y agiliza la experiencia en el chasis del dispositivo. La opción idiomática inicial contempla el despliegue del servicio en inglés para los mercados de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia durante la primera fase de implementación.

Conciencia de pantalla y el nuevo rol de Siri

Los analistas del sector coinciden en que estas modificaciones sientan los cimientos técnicos para la reestructuración de Siri. El asistente virtual evolucionará hacia un agente autónomo con capacidad para interpretar la información que se despliega en el panel táctil en tiempo real. La renovación de este componente constituye el eje central de las actualizaciones de iOS 27, cuyo debut oficial está programado para el próximo 8 de junio durante la conferencia anual de desarrolladores.

La nueva arquitectura de Siri permitirá cruzar datos guardados en diferentes aplicaciones locales para resolver pedidos complejos del usuario. El sistema podrá buscar los datos de un vuelo en el correo electrónico y coordinar el horario de una reserva gastronómica en la aplicación de mensajería sin salir de la interfaz activa. Asimismo, los ingenieros trabajan en la ejecución de comandos de terceros, habilitando al asistente para comentar publicaciones en redes sociales o añadir elementos al carrito de compras de una tienda digital de forma automatizada.

ios 27 Interna El entorno de iOS 27 incorpora modelos de aprendizaje automático para procesar las instrucciones verbales de los usuarios. X - @DylanMCD8

El despliegue general de las funciones de software ocurrirá durante el mes de septiembre junto con la llegada de la nueva generación de teléfonos. Debido a los requerimientos de procesamiento de los modelos locales de inteligencia artificial, el sistema renovado exigirá el uso de procesadores avanzados de última generación. Los requerimientos de hardware mínimos contemplan variantes a partir del procesador A17 Pro o chips de la serie M para las tabletas y computadoras de escritorio de la firma.