Apple: ¿Cómo solucionará el iPhone 17 Pro las fallas por abolladuras y rayones?

El lanzamiento de la última línea de dispositivos móviles de la firma estadounidense generó complicaciones imprevistas en las cadenas de producción. El nuevo iPhone 17 Pro de la empresa Apple registra una resistencia menor a la esperada ante impactos cotidianos. Los usuarios reportan marcas profundas en el chasis exterior tras sufrir caídas leves.

Apple iPhone 17 El iPhone 17 Pro utiliza una estructura de aluminio que presenta marcas profundas ante impactos cotidianos. Bloomberg El fabricante cambió el titanio por el aluminio en esta generación para solucionar los problemas de temperatura que afectaban a los modelos previos. Sin embargo, la debilidad física de este componente obliga a los ingenieros a buscar una alternativa técnica urgente para los próximos procesos de ensamblaje. La corporación investiga compuestos alternativos que mantengan la ligereza sin perder rigidez estructural.

Alternativas de hardware frente a los problemas del iPhone 17 Pro Los iPhone 17 se rayan fácilmente Los iPhone 17 se rayan fácilmente.

Un informe técnico reciente de Phone Arena señala que la compañía evalúa dos opciones principales para el diseño de la estructura exterior del teléfono. La primera alternativa consiste en el metal líquido, un material de alta resistencia que previene las abolladuras de forma eficiente. El inconveniente principal de este componente radica en su costo de fabricación elevado, lo que dificulta su aplicación en una producción masiva. A pesar de esto, la empresa planea probar esta tecnología en la bisagra de su próximo modelo plegable para evaluar su viabilidad a gran escala.

La segunda opción, y la más probable para el mercado general, es el retorno al titanio. Los laboratorios de la firma desarrollan una variante mejorada de este metal que ofrece un peso menor y una conductividad térmica superior a la utilizada en años anteriores. Si las pruebas de laboratorio resultan exitosas, este compuesto resolvería los problemas de sobrecalentamiento y evitaría las deformaciones físicas ante los golpes que sufre el teléfono en el uso diario.