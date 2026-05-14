Honor 600: la marca revela el diseño oficial y la fecha de lanzamiento en China

Honor presentó los detalles técnicos y estéticos de su próxima familia de dispositivos móviles. El nuevo Honor 600 debutará oficialmente en China el 25 de mayo, marcando una diferencia estética con las versiones globales mediante un módulo de cámaras horizontal y una autonomía de energía superior.

La compañía confirmó la llegada de estos equipos a través de la red social Weibo , donde mostró las primeras imágenes oficiales. Una de las modificaciones más notables respecto a los modelos internacionales radica en la disposición de las cámaras traseras. Mientras que las versiones globales portan una isla rectangular, las variantes para el mercado chino poseen una barra horizontal con forma de píldora.

Este teléfono busca resolver una de las mayores demandas de los usuarios: la duración de la batería. El modelo estándar incorpora una celda de 8.600 mAh, una cifra que supera los estándares actuales de la industria móvil. Por su parte, la versión superior también mejora su capacidad energética en comparación con el modelo que se vende fuera de China, alcanzando los 8.000 mAh. La empresa apuesta por la densidad de carga para ofrecer un uso prolongado sin depender de la corriente eléctrica.

El modelo estándar del Honor 600 integra una unidad de 8.600 mAh, superando la autonomía de la mayoría de los celulares actuales.

El dispositivo estará disponible en cuatro variantes de color: Lucky Star, que presenta un patrón rugoso en el panel trasero, Negro Obsidiana, Azul Claro y Verde Apple. Los usuarios ya pueden realizar la reserva anticipada en la tienda virtual de la marca, eligiendo entre configuraciones de 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB para el modelo base.

Especificaciones técnicas del Honor 600 Pro

La versión más potente de la familia, el Honor 600 Pro, destaca por su sistema de fotografía. Este equipo posee un esquema de tres cámaras liderado por un sensor principal de 200 megapíxeles. Esta característica técnica permite capturar imágenes con un nivel de detalle alto, facilitando el recorte de las fotos sin perder nitidez. A diferencia del modelo básico que cuenta con un sistema dual, el Pro añade sensores específicos para mejorar el zoom y el gran angular.

En cuanto a la memoria, el Honor 600 Pro ofrece una variante adicional con 16 GB de RAM y 512 GB de espacio interno. Esta configuración apunta a un público que realiza tareas de edición de video o utiliza videojuegos con requerimientos gráficos altos. El procesador interno gestiona el consumo de energía de forma automática para optimizar el rendimiento del hardware durante las jornadas de uso intensivo.

Honor 600 Pro Colores La variante Honor 600 Pro incorpora una cámara de alta resolución para mejorar la definición de las imágenes y el procesamiento digital. GSM Arena

El lanzamiento oficial del próximo 25 de mayo permitirá conocer el resto de los componentes, como el tipo de panel y la tecnología de carga rápida. Hasta el momento, el diseño exterior confirma una estética elegante con marcos reducidos y una pantalla que aprovecha la mayor parte del frente. Con este movimiento, la marca intenta ganar terreno en el mercado de la gama media premium ofreciendo una combinación de autonomía récord y sensores fotográficos de alta resolución.