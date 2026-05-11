Los 3 mejores teléfonos de Honor en la gama económica

La oferta de dispositivos móviles en el mercado nacional suma opciones competitivas para quienes buscan rendimiento sin realizar una inversión alta. El nuevo catálogo de Honor en Argentina presenta equipos con sensores de hasta 108 megapíxeles y baterías de larga duración que se adaptan a las necesidades del usuario actual.

Este modelo representa la opción más completa dentro del segmento accesible de la marca. El dispositivo cuenta con una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento interno de 256 GB, una configuración poco frecuente para su rango de precio. Lo más destacado de este teléfono es su batería de 6.500 mAh, que permite superar las dos jornadas de uso sin necesidad de recurrir al cargador.

El modelo Honor X7d integra una unidad de 6.500 mAh, posicionándose como uno de los equipos con mayor autonomía en su segmento.

En el apartado fotográfico, el Honor X7d incorpora un sensor principal de 108 megapíxeles. Esta característica permite capturar imágenes con un nivel de detalle alto, incluso en condiciones de iluminación complejas. Actualmente, este teléfono se consigue en la tienda oficial por un valor de $467.499 . Su diseño en color negro mantiene una estética sobria y funcional para el uso diario en Argentina .

La serie X5c se posiciona como la alternativa de entrada para quienes necesitan un equipo confiable a un costo menor. El modelo estándar posee 128 GB de almacenamiento y 4 GB de memoria RAM. Su batería de 5.260 mAh trabaja en conjunto con una cámara de 50 megapíxeles para ofrecer una experiencia equilibrada. Este teléfono tiene un precio de $237.999 en el mercado local.

Honor Kc5 El modelo X5C Plus ya cuenta con la versión de Android 15 para garantizar la compatibilidad con las aplicaciones más recientes en Argentina. Honor

Por otro lado, el Honor X5C Plus eleva la apuesta en la gama económica con 256 GB de espacio y 6 GB de RAM. Este dispositivo ya opera con el sistema Android 15, lo que asegura una interfaz moderna y mayor seguridad para los datos personales. Con un precio de $322.999, la versión Plus mantiene la misma capacidad de batería que su hermano menor, pero mejora la fluidez en la multitarea.

La llegada de estos teléfonos a Argentina facilita el acceso a tecnologías de carga eficiente y pantallas de gran formato para el consumo de contenidos multimedia. La marca busca captar al público que valora la durabilidad del hardware y la capacidad de almacenamiento por sobre las funciones de lujo. Con estos tres modelos, la firma establece una base sólida de competencia en los locales de tecnología de todo el país.