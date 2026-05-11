Se filtra el próximo teléfono plegable de Samsung y será imperdible

La gigante coreana Samsung trabaja en una versión revolucionaria de su teléfono plegable más emblemático. Nuevas filtraciones de unidades ficticias confirman un cambio radical en el diseño del Galaxy Fold , apostando por un formato más ancho que mejora la experiencia de usuario. Este movimiento posiciona a la marca nuevamente a la vanguardia de los celulares modernos.

El mercado de los dispositivos con pantalla flexible evoluciona hacia la comodidad y la funcionalidad real. Mientras otros fabricantes optan por formatos alargados, la nueva propuesta busca ofrecer una superficie de visualización más similar a una tablet pequeña.

Las unidades ficticias muestran un cuerpo más cómodo para el uso diario de estos nuevos celulares.

El diseño del próximo integrante de la familia Samsung no se parece a nada más que tengas en el bolsillo ahora mismo. Aunque el Pixel Fold original se lanzó como un teléfono plegable tipo libro, en su siguiente iteración cambió al formato más alto que vemos hoy. Desde entonces, la mayoría de los celulares de este segmento presentan el mismo patrón estético, pero el gigante tecnológico planea romper esa tendencia.

Las nuevas filtraciones ficticias, cortesía del filtrador de X Sonny Dickson , muestran un diseño casi de pasaporte con dos cámaras en la parte trasera. Este enfoque proporciona una mejor experiencia de tablet al desplegarse, permitiendo una lectura y navegación mucho más natural. Comparado con el Galaxy Fold normal, el nuevo prototipo resulta tanto más compacto como más ancho, una combinación que muchos usuarios reclamaban desde hace años.

Samsung Galaxy Z Fold7 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera la gama alta de la marca en Argentina.

Pantalla de 7,6 pulgadas: la apuesta de Samsung por el teléfono plegable definitivo

Si las filtraciones anteriores son correctas, la pantalla interior del dispositivo medirá 7,6 pulgadas con una relación de aspecto 4:3. Este tamaño resulta ideal para la productividad. En estado cerrado, el equipo parece lo suficientemente pequeño como para usarlo con una mano, dando por fin a los amantes de los celulares pequeños algo que emocione dentro de la categoría premium.

El cambio en la relación de aspecto no es solo estético; influye directamente en cómo consumimos contenido. Un formato más ancho permite que las aplicaciones se ajusten mejor sin necesidad de estiramientos forzados. El Samsung Galaxy Fold "Wide" promete así cerrar la brecha entre el smartphone tradicional y la tablet de alto rendimiento, manteniendo una portabilidad extrema que entra sin problemas en cualquier pantalón.

Nuevo Samsung Galaxy Fold - Interna 2 La pantalla interior de este teléfono plegable de Samsung alcanza las 7,6 pulgadas en formato 4:3. shutterstock

¿Imanes Qi2? La gran sorpresa del nuevo Galaxy Fold

Lo que emociona aún más que el diseño es que los modelos filtrados muestran un recorte circular en el centro, similar al sistema de carga MagSafe de Apple. El sistema de carga magnética fue adoptado como estándar Qi2 recientemente, pero ninguna otra empresa que no sea Google lo adoptó de forma masiva en sus celulares de gama alta hasta el momento.

El estándar Qi2 no solo permite una carga inalámbrica más rápida, sino que los imanes integrados aseguran que el teléfono plegable se alinee perfectamente con el cargador. Y si el ecosistema MagSafe de Apple sirve de referencia, esto también significa un mercado de accesorios más rico para los dispositivos Samsung. Desde billeteras magnéticas hasta soportes para autos, las posibilidades para el Galaxy Fold se multiplican exponencialmente.

Nuevo Samsung Galaxy Fold - Interna 3 La integración del estándar Qi2 permitiría una carga magnética superior en los próximos celulares de la marca. Sonny Dickson

El futuro de la productividad en la palma de la mano

El próximo integrante de la línea parece muy prometedor. Esta evolución sugiere que la empresa escuchó las críticas sobre las pantallas exteriores demasiado estrechas de modelos previos. La versatilidad de los celulares plegables depende de su capacidad para ser útiles tanto abiertos como cerrados, y este diseño apunta exactamente a ese equilibrio perfecto.

Solo queda esperar que, a diferencia del Galaxy S25 Edge, que Samsung lanzó para competir con el iPhone Air antes de dejarlo discretamente de lado, este no sea solo un producto reaccionario. El mercado necesita que esta sea una nueva línea en la que la compañía se comprometa a iterar y mejorar. Con la inclusión de Qi2 y un formato más ergonómico, el nuevo teléfono plegable tiene todo para convertirse en el referente de 2026.