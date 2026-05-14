Honor anuncia que el Honor Magic8 Pro ya forma parte del programa beta de Android 17

Honor habilitó la descarga de la última versión de prueba del sistema operativo de Google para su modelo insignia. El nuevo Honor Magic8 Pro se suma de esta manera a la lista de dispositivos compatibles con la fase beta de Android 17 para optimizar aplicaciones.

A través de un comunicado oficial, el fabricante confirmó que este teléfono ya califica para recibir la Beta 3. El objetivo primordial de este despliegue consiste en permitir que los creadores de software verifiquen el funcionamiento de sus programas y preparen las adaptaciones necesarias antes del lanzamiento masivo de la plataforma.

La Beta 3 incorpora una serie de funcionalidades que cambian la interacción diaria con el equipo. Entre las adiciones principales aparece el soporte para el formato de imagen RAW14, una característica técnica que aprovecha la potencia de los sensores fotográficos del Honor Magic8 Pro para capturar mayor información cromática. Además, el sistema presenta una personalización de la interfaz de usuario más profunda y controles que otorgan una gestión más directa sobre las piezas del hardware.

El desarrollo de Android 17 también pone el foco en la privacidad del usuario y la seguridad de los datos almacenados. El entorno de pruebas incluye un modo oscuro integral que abarca todas las aplicaciones del sistema y la función de "Bubbles", que facilita el uso de la multitarea mediante ventanas flotantes. Para realizar la instalación correcta, el teléfono debe contar con la versión de software 10.0.0.162 o alguna posterior, requisito técnico indispensable para asegurar que el proceso de carga no presente fallos críticos.

El despliegue de Honor y el calendario oficial

Google lanzó la tercera beta a fines de marzo y planea que la versión final llegue al público general en el mes de septiembre. Este anuncio de Honor coincide con la realización de la conferencia anual para desarrolladores de Google, donde se conocerán detalles adicionales sobre las capacidades de procesamiento inteligente y la gestión de batería. El Honor Magic8 Pro, que posee una configuración de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento, se posiciona como una de las bases de prueba más robustas para estas nuevas tecnologías.

honor-magic-8-pro-v0-7bv2pfisf9sf1 Google prevé el lanzamiento de la versión estable de Android 17 para el tercer trimestre del año en todo el mundo. Honor

La inclusión de este teléfono en el programa oficial permite que la comunidad de usuarios acceda a parches de seguridad de forma anticipada. Si bien se trata de una versión de prueba que puede contener errores de estabilidad, representa un paso necesario para afianzar el ecosistema de la marca. La firma asiática mantiene su estrategia de actualización veloz para competir en el mercado de la alta gama, donde la vigencia del software resulta un factor de compra determinante para los consumidores actuales en Argentina.