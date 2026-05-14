Epic Games vuelve con sus juegos misteriosos gratis y los jugadores ya tienen sus candidatos

Epic Games volverá a activar una de sus promociones más esperadas por los jugadores de PC . La tienda confirmó que entre el 14 y el 21 de mayo regalará dos juegos misteriosos, aunque todavía no reveló oficialmente cuáles serán. Como suele ocurrir con este tipo de campañas, el misterio ya encendió la especulación en redes sociales, foros y comunidades especializadas.

La dinámica no es nueva, pero sigue funcionando. Epic Gamers anuncia que entregará juegos gratis por tiempo limitado, oculta sus nombres hasta el día de la publicación y deja algunas pistas visuales para que los usuarios intenten adivinarlos. Ese pequeño juego previo suele generar conversación durante varios días y convierte cada promoción en una especie de investigación colectiva.

Las imágenes compartidas por Epic Games volvieron a disparar teorías entre los jugadores . En Reddit, X y otros espacios de discusión, muchos usuarios comenzaron a comparar colores, formas y posibles referencias ocultas con portadas de videojuegos conocidos.

Uno de los nombres que más se repite es Borderlands 3. La teoría se apoya en que algunas pistas visuales podrían encajar con el estilo gráfico de la saga, marcada por colores fuertes, trazos exagerados y una identidad muy reconocible. Aunque no hay confirmación oficial, es uno de los candidatos que más fuerza ganó en la comunidad.

También aparecen otros títulos importantes como Watch Dogs: Legion y Control. Los tres entrarían dentro del tipo de juegos que Epic Games suele reservar para sus campañas más llamativas. En promociones anteriores, la tienda ya regaló entregas de alto perfil, por lo que muchos jugadores esperan que al menos uno de los dos juegos misteriosos sea un título AAA.

epic 1 Uno de los juegos que más suena es Borderlands 3, sobre todo porque muchos creen que algunas de las pistas encajan con el estilo visual de la saga. Tawe Two

Los nombres que más suenan

Además de Borderlands 3, Watch Dogs: Legion y Control, algunas teorías también apuntan a Subnautica y Farming Simulator 25. Sin embargo, en estos casos hay más dudas. Para varios usuarios, esas opciones parecen más apuestas personales que conclusiones sólidas a partir de las pistas.

La falta de claridad forma parte del atractivo de la campaña. Epic Games suele jugar con imágenes ambiguas, patrones de colores y detalles que pueden llevar a varias interpretaciones. Eso permite que la conversación crezca, pero también hace difícil asegurar con certeza qué juegos estarán disponibles.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación. La compañía no confirmó ninguno de los nombres mencionados y recién se conocerá la respuesta cuando la promoción se active oficialmente.

epic 2 Watch Dogs: Legion y Control aparecen entre los candidatos mencionados por la comunidad. Watch Dogs: Legion

Una estrategia que vuelve a generar expectativa

Los “Mystery Games” se consolidaron como una de las herramientas más efectivas de Epic Games Store para atraer usuarios. La promesa de juegos gratis, combinada con el misterio y la posibilidad de recibir títulos importantes, suele generar un fuerte movimiento en la plataforma.

En esta ocasión, la expectativa vuelve a estar puesta en el 14 de mayo. Ese día se sabrá si la comunidad logró descifrar las pistas o si Epic Games sorprendió con una elección inesperada. Mientras tanto, los jugadores ya hacen sus apuestas y preparan sus bibliotecas digitales para sumar dos nuevos títulos totalmente gratis.