Fortnite suma personajes que hablan, reaccionan y recuerdan: así funciona la nueva apuesta con IA

Fortnite volvió a mover el tablero, esta vez con una novedad que acerca el juego a una experiencia más dinámica y conversacional. Epic Games presentó Conversations, una herramienta experimental dentro de Unreal Editor for Fortnite y el modo Creativo que permite crear personajes no jugadores impulsados por inteligencia artificial (IA).

La diferencia con los PNJ tradicionales es clara: ya no dependen solo de árboles de diálogo rígidos y prearmados, sino que pueden hablar con el jugador, reaccionar a sus acciones, recordar eventos de la partida e incluso influir en cómo avanza la experiencia dentro de una isla personalizada. Epic lo describe como un sistema para construir personajes con personalidad y voz propia, capaces de interactuar de forma más natural y contextual.

Hasta ahora, buena parte de las interacciones con personajes dentro de Fortnite dependía de respuestas fijas y estructuras bastante limitadas. Con esta nueva capa de inteligencia artificial , el creador puede definir cómo piensa un personaje, qué sabe, cómo se comporta y qué tipo de voz tendrá. A partir de ahí, ese PNJ puede dialogar por voz con los jugadores, asignar misiones, actuar como narrador o activar eventos dentro del mapa. La documentación oficial de Epic Games también explica que estos personajes pueden adaptarse en tiempo real a lo que ocurre alrededor, lo que abre la puerta a experiencias mucho más vivas dentro del juego.

El sistema, sin embargo, todavía está en una etapa temprana. Epic remarca que Conversations sigue siendo una función experimental, por lo que los proyectos que la usen aún no pueden publicarse para todos los jugadores. En otras palabras, la compañía ya dejó ver hacia dónde quiere empujar la creación dentro de Fortnite, pero todavía no habilitó un lanzamiento abierto para islas comerciales o masivas con esta tecnología.

fortnite 2 Los nuevos personajes pueden asignar misiones, narrar eventos y adaptarse al comportamiento del jugador. Fortnite

Cómo se crean y qué límites tendrán

Para construir uno de estos personajes hay que entrar a Fortnite Creative o a UEFN, agregar un PNJ y configurarlo con herramientas como Scene Graph, Verse y el sistema de conversaciones. Desde allí, el usuario puede ajustar diálogos, comportamiento, conocimiento del personaje y tono de voz. Epic Games también publicó guías específicas para diseñar conversaciones y refinar cómo responden estos personajes dentro del juego.

fortnite4 Epic Games impuso límites claros para evitar usos riesgosos en personajes creados con inteligencia artificial. Fortnite

Pero no todo vale. La compañía fijó restricciones claras: no se pueden crear personajes que den consejos médicos o de salud mental, tampoco figuras que simulen vínculos románticos o de compañía íntima, ni identidades pensadas para esquivar los sistemas de seguridad y moderación. Es una señal del delicado equilibrio que Epic busca mantener entre innovación, control y seguridad en una plataforma con una base enorme de usuarios jóvenes.