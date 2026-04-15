Starfield tropieza en PlayStation: varios problemas desataron una ola de pedidos de reembolso

El desembarco de Starfield en PlayStation 5 , que debía convertirse en uno de los lanzamientos más celebrados del año para la consola de Sony , terminó envuelto en una ola de frustración. A pocos días de su estreno en la plataforma, jugadores comenzaron a denunciar fallos técnicos severos que, según afirman, vuelven la experiencia prácticamente imposible de disfrutar.

Los reportes apuntan a una serie de problemas que afectan acciones básicas dentro del juego. Entre las fallas más mencionadas aparecen cuelgues constantes, cierres inesperados, bloqueos durante la carga de partidas y congelamientos al intentar aterrizar en planetas o al salir de la nave. En muchos casos, los errores obligan a reiniciar el título, con la consiguiente pérdida de progreso o la interrupción total de la partida.

La situación, además, no parecería estar limitada a un modelo específico. Según los testimonios de usuarios, tanto la PlayStation 5 estándar como la PS5 Pro presentan inconvenientes similares , lo que refuerza la sensación de que se trata de un problema generalizado en esta versión del juego y no de casos aislados.

Ante la falta de una respuesta oficial inmediata, parte de la comunidad intentó encontrar remedios por cuenta propia. Entre las alternativas más repetidas figuran desactivar el autoguardado, reinstalar el juego desde cero o modificar algunas configuraciones del sistema. Sin embargo, ninguna de estas opciones ha ofrecido una solución definitiva ni resultados consistentes.

La consecuencia directa de este panorama ha sido el creciente pedido de reembolsos. Varios jugadores sostienen que el producto, en su estado actual, no cumple con condiciones mínimas de funcionamiento. Algunos incluso aseguran haber sufrido decenas de cierres desde el lanzamiento, una cifra que deja en evidencia el nivel de malestar y desgaste entre quienes esperaban disfrutar de una versión sólida tras el tiempo transcurrido desde el estreno original de Starfield en 2023.

El malestar es todavía mayor porque el arribo del título a PlayStation 5 estaba rodeado de una enorme expectativa. Para muchos usuarios de PlayStation, se trataba de una oportunidad largamente esperada para acceder a uno de los proyectos más ambiciosos de Bethesda. Esa promesa, por ahora, quedó opacada por un rendimiento técnico que domina la conversación mucho más que sus virtudes jugables o narrativas.

Embed - Tráiler Oficial De Starfield

Silencio oficial y presión sobre Bethesda

Hasta el momento, Bethesda no emitió un comunicado oficial sobre los problemas denunciados por los jugadores en PlayStation 5. El silencio alimenta la incertidumbre, especialmente porque el juego llegó a la consola el 7 de abril acompañado por una actualización importante, además del contenido gratuito Free Lanes y la expansión Terran Armada. Pese a eso, numerosos usuarios aseguran que el parche inicial no logró corregir los errores más críticos.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión cada vez más frecuente en la industria: el estado en que llegan algunos videojuegos al mercado y la dependencia de actualizaciones posteriores para garantizar un funcionamiento aceptable. En el caso de Starfield, la presión ahora recae sobre Bethesda, que deberá actuar con rapidez para estabilizar el título y recuperar la confianza de una comunidad que, por el momento, se siente decepcionada.

Mientras tanto, el estreno de Starfield en PlayStation queda marcado por un debut accidentado. Lo que prometía ser una celebración para los usuarios de PS5 hoy se parece más a una advertencia sobre los riesgos de lanzar un juego antes de tiempo.