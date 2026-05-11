PlayStation 5 suma un juego gratis de mundo abierto que recuerda el estilo GTA

La PlayStation 5 acaba de sumar una propuesta que empezó a llamar la atención entre los usuarios de la consola. Se trata de NTE: Neverness to Everness , un RPG de mundo abiert o estilo GTA gratuito que, a pocos días de su lanzamiento, logró ubicarse entre los juegos más descargados de la PlayStation Store. El título alcanzó el segundo lugar del ranking, solo por detrás de Roblox, y ya superó las 9.100 reseñas de usuarios.

El dato no pasa desapercibido dentro del ecosistema de Sony. En muy poco tiempo, este juego free-to-play consiguió instalarse por encima de nombres de enorme peso como Fortnite y también de lanzamientos recientes de pago, entre ellos Pragmata y Saros. Su crecimiento muestra el interés que todavía generan las experiencias gratuitas de gran escala, especialmente cuando combinan exploración, acción y una ciudad abierta para recorrer.

Neverness to Everness llegó gratis a PS5 y ya figura entre los juegos más descargados.

Desarrollado por Hotta Studio y Perfect Entertainment, NTE: Neverness to Everness propone una aventura ambientada en Hethereau, una ciudad ficticia marcada por luces de neón, calles cargadas de misterio y fenómenos inexplicables. Allí, el jugador asume el rol del primer “cazador de anomalías” sin licencia, una figura que se integra a una organización vinculada a Eibon, una tienda de antigüedades que funciona como punto de partida para distintos encargos.

La estructura del juego combina varios elementos conocidos por los fanáticos del mundo abierto. Hay exploración libre, misiones, interacción con personajes y combates contra amenazas sobrenaturales. Esa mezcla lo acerca a propuestas populares del género, donde el atractivo no está solo en avanzar en la historia, sino también en descubrir qué ocurre en cada rincón del mapa.

Aunque las comparaciones con GTA aparecen por su planteo urbano y la libertad de movimiento, NTE construye su identidad desde otro lugar. Su tono se apoya más en el misterio, la fantasía contemporánea y la estética anime, con una ciudad pensada para generar una sensación constante de actividad y descubrimiento.

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Gratis, pero con modelo gacha

Uno de los puntos más fuertes del título es su modelo de acceso. Neverness to Everness se puede descargar y jugar gratis en PlayStation 5, sin necesidad de realizar un pago inicial. Además, la progresión principal no está bloqueada, por lo que la historia puede completarse sin gastar dinero.

Sin embargo, como ocurre en muchos juegos del género gacha, la experiencia incluye mecánicas de monetización opcional. Estas pueden estar relacionadas con personajes, objetos o mejoras adicionales. La diferencia está en que el avance también puede sostenerse mediante recompensas obtenidas dentro del propio juego, lo que permite jugar sin depender necesariamente de microtransacciones.

Este formato explica parte de su rápida adopción. En una industria donde los precios de los lanzamientos suelen ser altos, una propuesta gratuita, amplia y visualmente atractiva se vuelve una puerta de entrada para miles de jugadores.

NTE El RPG combina ciudad abierta, estética anime, combates sobrenaturales y misiones con libertad de exploración. Neverness to Everness

Una apuesta fuerte para PS5

La llegada de NTE: Neverness to Everness refuerza una tendencia cada vez más visible en consolas: los juegos gratuitos con mundos extensos, actualizaciones y contenido permanente ganan espacio frente a las producciones tradicionales de pago.

Para PlayStation 5, el título representa una alternativa atractiva para ampliar su catálogo sin costo inicial. También permite captar a usuarios que buscan experiencias nuevas sin asumir un riesgo económico. Por ahora, su desempeño en la PlayStation Store confirma que el impacto inicial fue fuerte. La clave estará en su evolución, en la llegada de nuevos contenidos y en la capacidad de sostener el interés de la comunidad.