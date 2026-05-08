PlayStation 6: nuevas filtraciones anticipan el lanzamiento de la nueva consola de Sony

La próxima gran consola de Sony empieza a tomar forma en el terreno de los rumores. Aunque la compañía todavía no presentó oficialmente la PlayStation 6 , las filtraciones más recientes ya permiten imaginar hacia dónde podría ir la nueva generación: más velocidad, mejor rendimiento gráfico, mayor integración con inteligencia artificial y una apuesta más fuerte por el juego en la nube.

El calendario también alimenta las especulaciones. La PlayStation 4 llegó al mercado en 2013, mientras que la PlayStation 5 inició su ciclo comercial en 2020. Ese salto de siete años entre generaciones hace que 2027 aparezca como una fecha posible para el desembarco de la PlayStation 6 , aunque algunos analistas creen que Sony podría extender más la vida útil de la PS5.

El lanzamiento de la PlayStation 6 podría llegar en 2027, aunque Sony podría extender la vida de PS5 actual.

El lanzamiento de la PlayStation 6 no depende solo de la estrategia comercial de Sony . Según distintos reportes especializados, la industria de los componentes también puede influir en los tiempos. Las tensiones vinculadas a memorias, costos de producción y disponibilidad de hardware podrían mover algunos meses la ventana prevista para la nueva consola .

Por eso, el escenario más repetido apunta a 2027, aunque no puede descartarse una presentación posterior. En una industria donde cada generación necesita justificar un salto claro frente a la anterior, Sony podría tomarse más tiempo si considera que la PS5 todavía tiene margen para sostener su catálogo, su comunidad de usuarios y sus ventas.

Juegos PlayStation Plus - Portada Las filtraciones anticipan almacenamiento más veloz, mejores frames y menor latencia para jugar online fluido shutterstock

Más frames, inteligencia artificial y juego en la nube

Las filtraciones recogidas por sitios especializados señalan que la PlayStation 6 no solo tendría mejoras de hardware. También habría un cambio importante en software, con foco en la generación de frames, el uso de inteligencia artificial y una experiencia más integrada con servicios sociales y juegos en la nube.

Uno de los puntos más interesantes pasa por la velocidad de almacenamiento. Los reportes mencionan el salto de la tecnología PCIe Gen4 NVMe, usada en PS5, a PCIe Gen5 NVMe. En números, eso podría llevar la lectura secuencial desde unos 7.500 MB/s a cerca de 14.900 MB/s, y la escritura desde 7.000 MB/s a unos 14.000 MB/s.

Esa mejora tendría impacto directo en tiempos de carga, mundos abiertos más fluidos y transiciones más rápidas entre escenarios. También podría favorecer el juego en la nube, un terreno en el que Sony buscaría reducir la latencia y mejorar la velocidad de respuesta.

playstation 5 p La retrocompatibilidad permitiría conservar juegos anteriores, mientras el joystick sumaría un nuevo diseño funcional renovado. Shutterstock

Retrocompatibilidad y nuevo joystick

Otro de los rumores fuertes apunta a la retrocompatibilidad. La PlayStation 6 podría ser compatible con juegos de generaciones anteriores, incluso con títulos de PS4. Este punto sería clave para los usuarios que ya construyeron una biblioteca digital y no quieren perder acceso a sus juegos al cambiar de consola.

El joystick también formaría parte de la renovación. Los reportes hablan de un nuevo diseño, aunque manteniendo compatibilidad con juegos de la generación previa. Sería una evolución del camino iniciado por el DualSense, uno de los diferenciales más fuertes de la PS5.

Por ahora, la PlayStation 6 sigue en el terreno de las filtraciones. Pero si los rumores se confirman, Sony prepara una consola pensada no solo para mostrar mejores gráficos, sino para acelerar cargas, mejorar la experiencia online y adaptar PlayStation a una etapa donde la inteligencia artificial y la nube tendrán cada vez más peso.