Xiaomi confirma el lanzamiento global del nuevo Redmi A7

Xiaomi expande su catálogo de dispositivos económicos con una propuesta orientada al segmento de entrada. El nuevo Redmi A7 de Xiaomi llegará a los mercados globales tras su debut inicial en la India durante el mes de abril pasado. Este equipo busca equilibrio entre autonomía y fluidez visual.

El dispositivo cuenta con una pantalla de 6,88 pulgadas que destaca por su tasa de refresco de 120 Hz. Este componente ofrece una navegación suave entre menús y aplicaciones, alcanzando un brillo máximo de 450 nits. En su interior, el teléfono utiliza un procesador Unisoc T7250, acompañado por una memoria RAM de 3 GB tipo LPDDR4X y un almacenamiento interno de 64 GB con tecnología eMMC 5.1.

La autonomía del equipo depende de una batería de 5.200 mAh, una cifra que asegura una duración prolongada para las tareas diarias. El apartado fotográfico es sencillo: posee un sensor principal trasero de 13 megapíxeles. Aunque el hardware es modesto, la configuración responde a las necesidades básicas de comunicación y consumo de contenidos multimedia en redes sociales.

La empresa planea ofrecer el Redmi A7 en tres variantes cromáticas para el público internacional. A los tonos Black y Sky Blue que ya se venden en Asia, se suma una versión denominada Orchid Purple. Esta estrategia de diseño busca captar la atención de usuarios que valoran la estética del producto sin elevar el costo de los materiales de construcción.

Redmi A7 4G 1 Xiaomi Redmi A7: especificaciones y detalles del modelo. Xiaomi

El precio estimado ronda los 109 euros ($178,000 pesos argentinos), una cifra que lo sitúa como una de las opciones más accesibles del catálogo actual de la marca. Si bien el modelo Pro con tecnología 5G ya circula en algunas tiendas, esta versión 4G apunta a mercados donde la conectividad de quinta generación todavía no es una prioridad absoluta. La fecha exacta de arribo a las góndolas locales todavía depende de la logística de cada región.

Xiaomi Redmi A7 4G El panel de 6,88 pulgadas del Redmi A7 ofrece 120 Hz de frecuencia para mejorar la experiencia visual en un segmento económico. Xiaomi

Con este movimiento, la compañía intenta asegurar su presencia en todas las franjas de precios del mercado móvil. El Redmi A7 representa la puerta de entrada al ecosistema de la marca, manteniendo funciones que antes eran exclusivas de gamas superiores, como la alta tasa de refresco en la pantalla. La apuesta por la sencillez y el rendimiento de batería define el carácter de este nuevo lanzamiento.