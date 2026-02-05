El riesgo del vibe coding para el futuro del desarrollo ¿El fin del código abierto en la era de la IA?

Un nuevo estudio advierte que el vibe coding aleja a los usuarios de las comunidades de código abierto y baja la calidad de los programas actuales.

El crecimiento del vibe coding genera una alarma real entre los investigadores del sector tecnológico. Esta práctica consiste en pedirle a un chatbot que escriba el código completo sin que el usuario entienda qué hace el programa. Esta nueva manera de "programar" rompe la lógica colaborativa del software libre y las comunidades globales.

El problema radica cuando el programador deja de ser un ingeniero para convertirse en un simple cliente de la inteligencia artificial. En lugar de leer la documentación o buscar soluciones en foros, muchos usuarios se quedan encerrados en la ventana del chat. Esto hace que las visitas a las webs oficiales de los proyectos bajen de forma drástica. Si nadie entra a la página del autor, se pierden las posibilidades de conseguir donaciones o de vender planes comerciales que mantienen vivo el sistema.

Vibe Coding y programación Los riesgos del vibe coding en la programación. Shutterstock El impacto del vibe coding en las comunidades de desarrollo Un artículo publicado por investigadores de la Universidad de Cornell evidencia que esta tendencia está matando la interacción humana en el sector. Sitios históricos como Stack Overflow sufren una caída en su uso que se nota a simple vista. Al usar modelos de lenguaje, el desarrollador tiende a elegir siempre las herramientas que más aparecen en los datos de entrenamiento de la IA. Esto deja afuera a los proyectos nuevos o más chicos, que no tienen tanta presencia en la memoria del bot.

Además, la IA no es un usuario real. No envía reportes de errores útiles ni charla con los creadores de las librerías para mejorar los programas. Simplemente ofrece resultados basados en estadísticas. Esta movida genera un círculo vicioso donde el software se vuelve más repetitivo y pierde capacidad de innovación: si no hay humanos reportando fallos, el programa deja de crecer.

Más errores y menos calidad en el código abierto Informes de 2024 ya avisaban que el uso de asistentes de vibe coding como GitHub Copilot podía derivar en un aumento del 41% en la cantidad de errores o fallos técnicos. Lejos de mejorar la productividad, delegar todo en la máquina parece que la tira para abajo. Datos de 2025 indican que el rendimiento de quienes usan estos chatbots de forma constante cayó un 19%.