HyperOS 3: los teléfonos de Xiaomi que se actualizan en febrero
La marca confirmó la lista definitiva de celulares Redmi y POCO que recibirán HyperOS 3 para mejorar la batería y la fluidez antes de pasar a la versión 4.
Xiaomi confirmó la última gran fase de actualización para sus equipos. El despliegue de HyperOS 3 ya alcanzó un nivel de ejecución del 95% a escala global. Esta etapa de cierre incluye a modelos populares como el Xiaomi 13T y varias versiones de las familias Redmi y POCO que todavía esperaban el nuevo software.
Esta fase de actualización busca optimizar el rendimiento y la estabilidad de los teléfonos que todavía no habían saltado al nuevo sistema. Según los datos que llegan desde portales especializados como Andro4All, la compañía ya tiene casi todo listo para terminar con esta etapa y empezar a mirar hacia el futuro. El foco está puesto en que los terminales más sencillos ganen velocidad en las animaciones y tengan una gestión de la energía mucho más eficiente para que la batería dure más tiempo.
Los teléfonos de Redmi y tablets que reciben la actualización
La lista de dispositivos que entran en este cierre de ciclo es bastante larga y abarca equipos que se venden muy bien en todo el mundo. Entre los elegidos aparece el Redmi Note 15 Pro 4G, un teléfono que tiene muchísimos usuarios. También se suman modelos de entrada como el Redmi A4 y el Redmi 14R. La idea de la empresa es que nadie se quede afuera antes de empezar a trabajar de lleno en las versiones 3.1 y 4 del sistema operativo.
Un punto interesante es que la actualización no se queda solo en los teléfonos. Las tablets también reciben su parte. La Redmi Pad Pro y la POCO Pad están incluidas en esta oleada final. Con esto, Xiaomi busca que las pantallas grandes tengan una mejor multitarea y que el ecosistema de la marca funcione de forma más fluida.
Mejoras en POCO y advertencias sobre el software oficial
Los usuarios de la línea secundaria de la marca también tienen novedades. Los modelos POCO C85 y C75, junto con toda la serie M7 —donde destaca el M7+—, verán llegar el aviso de descarga en estos días. Es un paso necesario para mejorar la integración con otros aparatos de la casa, como relojes inteligentes o auriculares. El sistema HyperOS 3 ahora permite que los dispositivos se entiendan mejor entre sí.
Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al momento de actualizar. Si compraste el equipo en una tienda que no es oficial, es posible que el aparato tenga una ROM global falsa. Si este es tu caso, el sistema podría quedarse bloqueado al intentar instalar la nueva versión. Lo mejor es chequear siempre que el software sea el original para evitar problemas que dejen el teléfono inservible.
Una vez que este 5% que falta reciba su paquete de datos, la empresa centrará todos sus recursos en el desarrollo de la próxima generación. Se espera que el cambio a HyperOS 4 traiga más funciones de inteligencia artificial, pero por ahora el objetivo es que el software actual ande perfecto en todos los fierros compatibles.