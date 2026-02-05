HyperOS 3: los teléfonos de Xiaomi que se actualizan en febrero

La marca confirmó la lista definitiva de celulares Redmi y POCO que recibirán HyperOS 3 para mejorar la batería y la fluidez antes de pasar a la versión 4.

Xiaomi confirmó la última gran fase de actualización para sus equipos. El despliegue de HyperOS 3 ya alcanzó un nivel de ejecución del 95% a escala global. Esta etapa de cierre incluye a modelos populares como el Xiaomi 13T y varias versiones de las familias Redmi y POCO que todavía esperaban el nuevo software.

Esta fase de actualización busca optimizar el rendimiento y la estabilidad de los teléfonos que todavía no habían saltado al nuevo sistema. Según los datos que llegan desde portales especializados como Andro4All, la compañía ya tiene casi todo listo para terminar con esta etapa y empezar a mirar hacia el futuro. El foco está puesto en que los terminales más sencillos ganen velocidad en las animaciones y tengan una gestión de la energía mucho más eficiente para que la batería dure más tiempo.

Los teléfonos de Redmi y tablets que reciben la actualización La lista de dispositivos que entran en este cierre de ciclo es bastante larga y abarca equipos que se venden muy bien en todo el mundo. Entre los elegidos aparece el Redmi Note 15 Pro 4G, un teléfono que tiene muchísimos usuarios. También se suman modelos de entrada como el Redmi A4 y el Redmi 14R. La idea de la empresa es que nadie se quede afuera antes de empezar a trabajar de lleno en las versiones 3.1 y 4 del sistema operativo.

Redmi Note 15 Pro El Redmi Note 15 Pro está preparado para recibir la actualización de HyperOS. Imagen generada con IA Un punto interesante es que la actualización no se queda solo en los teléfonos. Las tablets también reciben su parte. La Redmi Pad Pro y la POCO Pad están incluidas en esta oleada final. Con esto, Xiaomi busca que las pantallas grandes tengan una mejor multitarea y que el ecosistema de la marca funcione de forma más fluida.

Mejoras en POCO y advertencias sobre el software oficial La actualización a HyperOS 3 ya empezó a llegar a distintos modelos de Xiaomi en todo el mundo Los usuarios de la línea secundaria de la marca también tienen novedades. Los modelos POCO C85 y C75, junto con toda la serie M7 —donde destaca el M7+—, verán llegar el aviso de descarga en estos días. Es un paso necesario para mejorar la integración con otros aparatos de la casa, como relojes inteligentes o auriculares. El sistema HyperOS 3 ahora permite que los dispositivos se entiendan mejor entre sí.