3 teléfonos Xiaomi que deberías comprar en Amazon
Estos teléfonos lideran la oferta de Xiaomi gama media en la tienda internacional con envíos directos al país este año.
El mercado de importación se mueve rápido gracias a las ofertas de Amazon que permiten traer tecnología de punta sin trámites extra. Entre los modelos más buscados por los usuarios argentinos aparecen tres opciones de Xiaomi que cumplen con todo lo necesario para las tareas diarias sin gastar de más.
Comprar afuera hoy no tiene mucha ciencia. La plataforma calcula los impuestos de importación al final del carrito, incluyendo peso, impuestos de importación y más, por lo que el precio que pagás es el final y el paquete llega a la puerta de tu casa. Estos tres teléfonos Xiaomi son los que mejor rinden si buscás hardware moderno y una batería que no te deje a gamba a mitad del día.
Detalles técnicos de la serie Redmi Note 14 en oferta
La familia Note 14 es la que manda en el segmento medio. El modelo base, el Redmi Note 14, viene con un procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Es un chip que rinde muy bien para las redes sociales y aplicaciones de mensajería. En cuanto a la memoria, este equipo ofrece 8 GB de RAM y un almacenamiento interno de 256 GB, un espacio más que suficiente para guardar miles de fotos y videos sin preocuparse.
Por su parte, el Redmi Note 14 Pro cuenta con un hardware superior. Este equipo monta el procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra, que permite una multitarea más fluida. Los usuarios pueden elegir versiones con 8 GB o 12 GB de RAM. El almacenamiento también da un salto, con opciones que llegan hasta los 512 GB. Es un fierro ideal para quienes sacan muchas fotos, ya que procesa las imágenes con mayor velocidad y ofrece un resultado final más profesional.
- Precio del Redmi Note 14 sin impuestos en Amazon: $277,332 pesos argentinos
- Precio del Redmi Note 14 Pro sin impuestos en Amazon: $439,230 pesos argentinos
Las claves del Xiaomi Poco M8 Pro y su rendimiento
Para los que buscan un aparato confiable a un precio más bajo, el Poco M8 Pro es una de las compras más inteligentes de la temporada. Este modelo usa el procesador MediaTek Dimensity 6100+, un componente pensado para ahorrar energía sin perder potencia. Viene con una configuración única de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, lo que lo posiciona como un competidor muy fuerte frente a otras marcas que ofrecen menos memoria por la misma plata.
- Precio del Xiaomi POCO M8 Pro sin impuestos en Amazon: $682,425 pesos argentinos
Este teléfono se destaca por su estética. Aunque comparte la batería de larga duración con sus hermanos de marca, su fuerte está en la gestión de la memoria, que permite tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo sin que ninguna se cierre sola. Si usás el celular como una herramienta de productividad, este equipo no te va a defraudar. El precio en la plataforma suele ser muy competitivo para los fierros que ofrece.
Al final, la elección depende de cuánto quieras exigirle al equipo. La serie Note 14 es más completa para fotos, mientras que el Poco busca ser el más rendidor del bolsillo. Todos estos modelos vienen liberados y son compatibles con las bandas de frecuencia de las operadoras locales, lo que evita cualquier problema de señal al momento de prenderlos.