Días de bonificaciones en GTA Online: descuentos, premios y eventos por el Año del Caballo

GTA Online activó días especiales por el Año Nuevo Lunar con una propuesta clara: más dinero, más RP y actividades temáticas para quienes se muevan en clave “motera” dentro de Los Santos. La actualización pone el foco en el circuito clandestino de Open Road, con recompensas dobles en contratos y trabajos del club, descuentos para potenciar negocios ilegales y una batería de eventos del Año del Caballo que mezcla estética festiva con premios fuertes.

Para el jugador que entra a “farmear” GTA$, es una de esas ventanas que conviene marcar en el calendario: hay boosts concretos, desafíos semanales con premio asegurado y coleccionables que empujan a recorrer el mapa con un objetivo.

Además del boost a las ganancias, GTA Online sumó descuentos puntuales que apuntan a movilidad, soporte y “musculatura” para misiones. Varios vehículos y servicios aparecen con 30% de descuento, con una lista variada que mezcla helicópteros, todoterrenos y clásicos:

En el inventario de la camioneta de armamento también hay recortes: el rifle militar aparece con 40% de descuento, y la escopeta de combate tiene 30% de descuento exclusivo para miembros de GTA+. El resto del paquete incluye opciones habituales (rifle de combate, lanzador teledirigido, ametralladora) y utilitarios de siempre: bat de béisbol gratis, bombas adhesivas, molotov y minas de proximidad.

El apartado temático del Año Nuevo Lunar viene con eventos “de temporada” que apuntan a sumar GTA$ y RP rápido, además de cosméticos sin costo. Las carreras acrobáticas del evento, decoradas con faroles flotantes, entregan triple GTA$ y RP, con multiplicación de hasta seis veces para miembros de GTA+. Y hay un extra directo por cumplir: al completar dos carreras acrobáticas, se desbloquea un premio adicional de GTA$ 100.000 como desafío semanal.

En paralelo, hay recompensas por simplemente entrar: quienes jueguen en cualquier momento hasta el 4 de marzo reciben gratis la camiseta Año del Caballo roja. También hay cosméticos gratuitos para completar el look: tatuajes de caballos sin costo en los estudios de tatuajes, y máscaras de caballo gratis en Máscaras de cine Vespucci (en Vespucci Beach) hasta el 4 de marzo.

El cierre lo pone la búsqueda de coleccionables: los Yuanbao repartidos por Los Santos entregan GTA$ y RP al encontrarlos, y un bonus final de GTA$ 88.888 si se localizan los 36.

Para quien juega GTA Online como un “servicio en vivo”, esta semana funciona como recordatorio de por qué engancha: el mundo cambia, los eventos empujan a probar actividades distintas y, si elegís bien qué hacer, el progreso se acelera sin necesidad de grind eterno.