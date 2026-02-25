OpenAI y Jony Ive preparan un altavoz inteligente: así será el primer producto con ChatGPT

Los creadores de ChatGPT trabajan en un altavoz compacto diseñado por Jony Ive. El equipo llegaría en 2027 para competir en el mercado de hardware con IA.

Se filtraron los primeros detalles del hardware que OpenAI desarrolla junto a Jony Ive. No serán auriculares, sino un altavoz inteligente portátil diseñado para usar ChatGPT en cualquier lado. La idea es que el equipo funcione como un asistente que escucha y mira lo que pasa alrededor para darnos una mano.

La colaboración entre Sam Altman y el ex-diseñador de la manzana ya tiene una forma más clara. El proyecto busca lanzar un altavoz inteligente que funcione como una interfaz conversacional constante en el día a día. Según los últimos reportes, este dispositivo portátil no intenta desplazar al smartphone, sino que busca ser un accesorio que facilite el uso de la inteligencia artificial sin necesidad de andar mirando una pantalla todo el tiempo. El objetivo es que la tecnología se sienta más natural y menos invasiva que los fierros que conocemos hoy.

Jony Ive Jony Ive es un diseñador inglés que se integró en la compañía Apple en 1992. BBC El primer altavoz con inteligencia artificial de OpenAI Hace un mes se comentaba que Jony Ive andaba con ganas de armar algo parecido a los AirPods, pero el plan cambió. Un reporte de Applesfera aclara que el equipo será un objeto compacto para apoyar en la mesa o llevar en la mochila. No es un "pin" para colgarse en la ropa, una idea que ya se pegó un palo bárbaro con otros lanzamientos recientes en el mercado que no terminaron de convencer a nadie.

El dispositivo tendrá cámaras y micrófonos para interactuar con el usuario de forma directa. La intención es que ChatGPT sea una presencia constante que pueda "ver" lo que nosotros vemos para darnos respuestas más precisas sobre el entorno. OpenAI se puso como meta febrero de 2027 para el lanzamiento, aunque todavía falta mucho y el diseño final puede recibir algunos toques extra antes de salir a la venta. En cuanto al costo, se habla de una franja de entre 200 y 300 dólares, un precio que busca ser competitivo en el sector de los accesorios premium.

Apple y su plan para enfrentar el avance de ChatGPT Apple también tiene sus propios proyectos con inteligencia artificial en desarrollo. Las filtraciones dicen que preparan unas gafas inteligentes para 2027 que funcionarían de forma parecida a las de Meta, con cámaras que interpretan el entorno mediante "Visual Intelligence". Apple busca que el iPhone siga siendo el epicentro de todo, mientras que estos nuevos accesorios actúen como los ojos y oídos de Siri en la vida real.