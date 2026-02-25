Netflix se corta en marzo: cómo saber qué celulares están afectados

A partir del 1 de marzo de 2026, Netflix empezará a quedar fuera de juego en una lista de celulares que ya no pueden cumplir con los requisitos mínimos de la app . El cambio no es menor: en los modelos afectados no solo se complica abrir Netflix , también puede quedar bloqueada la posibilidad de descargarla o actualizarla, lo que termina empujando a muchos usuarios a buscar alternativas.

El motivo es técnico, pero impacta en la vida cotidiana: Netflix ajusta compatibilidad para sostener funciones nuevas , rendimiento y seguridad. Y eso deja afuera a equipos que se quedaron sin actualizaciones del sistema operativo.

Según las condiciones de compatibilidad que se están difundiendo para este recorte, Netflix pasará a exigir Android 7.0 o superior en teléfonos Android y iOS 17.0 o superior en iPhone.

Cómo verificar la compatibilidad: revisa la versión de sistema operativo en la configuración de tu teléfono para saber si aún puedes usar Netflix.

En la práctica, esto significa que cualquier celular que no llegue a esas versiones —porque el fabricante ya lo abandonó o porque el hardware no soporta el salto— queda excluido, incluso si la app ya estaba instalada.

En Android, el recorte golpea sobre todo a modelos lanzados entre 2011 y 2014, que dejaron de recibir parches de seguridad y mejoras de sistema hace tiempo. Entre los equipos mencionados como afectados aparecen:

A partir del 1 de marzo de 2026, se excluirán celulares con Android 7 y iOS 17 o versiones anteriores.

Samsung Galaxy S3;

Samsung Galaxy Note 2;

Samsung Galaxy Grand Prime;

LG Optimus L;

LG Optimus L7;

LG G2;

Sony Xperia Z;

Sony Xperia Z1;

Sony Xperia E3.

En Apple, el impacto es distinto pero el resultado es parecido: los iPhone que no pueden actualizar a iOS 17 quedan sin compatibilidad, lo que incluye a modelos desde iPhone X hacia atrás en este esquema de corte.

netflix portada (4) La falta de actualizaciones de sistema deja el teléfono vulnerable a fallas de seguridad y compatibilidad con otras apps clave. shutterstock

Por qué no es solo “perder Netflix”: el riesgo de seguir con un celular viejo

Quedarse sin Netflix suele ser la señal visible, pero el problema de fondo es otro: un teléfono que ya no recibe actualizaciones queda más expuesto a fallas de seguridad, y empieza a chocar con requisitos técnicos de apps clave (mensajería, banca, servicios de streaming). Con el tiempo aparecen los síntomas típicos: lentitud, errores, cierres inesperados y compatibilidades rotas.

En otras palabras, no es que el equipo “deja de andar”, pero sí empieza a quedar fuera del ecosistema moderno de aplicaciones.

Mejores Teléfonos Android Económicos - Interna 1 Modelos afectados en Android: Samsung Galaxy S3, el LG G2 y más, quedarán fuera de compatibilidad. Shutterstock

Cómo chequear si tu celular todavía es compatible

Si querés salir de la duda en un minuto, la clave es ver qué versión de sistema operativo tenés:

Android: Ajustes/Configuración → Acerca del teléfono → Información del software (versión de Android y nivel de parche).

iPhone: Configuración → General → Información → Versión de software.

Ese dato define todo: si el teléfono puede actualizarse, probablemente se salva; si ya quedó clavado en una versión vieja, lo más probable es que Netflix empiece a dejarlo afuera desde marzo.

Nota al margen: además de celulares, también se vienen recortes de soporte en algunos Smart TV y dispositivos multimedia antiguos en 2026, según reportes recientes.