Detectaron que ciertos auriculares contienen sustancias nocivas para la salud: las marcas líderes que figuran

Los auriculares se volvieron un accesorio de uso diario: trabajo, clases, transporte, gimnasio. Justamente por eso, un estudio de la iniciativa europea ToxFree LIFE for All generó ruido en el mercado tecnológico: detectó sustancias potencialmente nocivas para la salud en 81 modelos analizados, incluidos productos de marcas masivas como Bose, Sennheiser, Samsung , Panasonic y Sony , además de opciones de marketplaces populares como Shein o Temu.

El dato, sin embargo, merece contexto. El informe no afirma que “usar auriculares enferma”, ni plantea un riesgo inmediato por ponerse unos earbuds un rato. El foco está en la exposición acumulativa y prolongada a ciertos compuestos presentes en los plásticos, un punto que se vuelve más sensible cuando el uso es intenso todos los días y, sobre todo, en niños y adolescentes.

Según el relevamiento, en los plásticos de estos dispositivos se detectaron bisfenoles como BPA y BPS , sustancias asociadas al grupo de los disruptores endocrinos (es decir, compuestos que pueden interferir en el sistema hormonal). En el informe también aparecen ftalatos, parafinas cloradas y retardantes de llama bromados, vinculados en la literatura científica a posibles efectos sobre hígado, riñón y salud reproductiva cuando hay exposición sostenida.

Algunos modelos aparecen citados por superar recomendaciones europeas de concentración de BPA/BPS en plásticos. En la lista que acompaña el material de referencia se mencionan, por ejemplo, Bose QuietComfort, Sennheiser Accentum True Wireless y Samsung Galaxy Buds3 Pro como equipos donde se habrían encontrado valores por encima del umbral recomendado, mientras que el Sony WH-1000XM5 figura como un caso que cumpliría con el límite indicado.

Más allá de los nombres, el punto fuerte del informe es otro: hay sustancias detectables en una porción amplia del mercado, incluso en auriculares “premium”. Esto refuerza una discusión que en Europa viene creciendo: la necesidad de materiales más seguros en productos de contacto cotidiano.

auriculares1 El informe menciona BPA/BPS, ftalatos y retardantes; el riesgo sería por exposición acumulativa, no inmediata. Shutterstock

Cómo podrían llegar al cuerpo: la vía menos obvia

La principal ruta no es ingerir el plástico, sino el contacto directo y prolongado con la piel. Los auriculares —over-ear o in-ear— se apoyan en zonas cálidas y a veces húmedas, con presión constante, fricción y sudor. Esa combinación puede favorecer la migración de compuestos del plástico hacia la superficie, y parte de ellos podría atravesar la capa externa de la piel, especialmente en el área auricular.

El riesgo puede aumentar cuando se usan durante actividad física, porque el calor y el sudor actúan como “disolventes” naturales. Los investigadores también mencionan una vía secundaria: que ciertas sustancias lleguen al organismo si, tras manipular el dispositivo, la persona se toca la boca o los ojos. Aun así, el informe insiste en que el escenario más relevante es el uso prolongado.

auriculares La vía principal sería el contacto prolongado con piel, sudor y fricción, especialmente durante entrenamientos diarios. Shutterstock

Qué hacer sin paranoia: hábitos simples para reducir exposición

Si tenés auriculares de marcas como Sony, Samsung, Bose, Sennheiser o Panasonic, el informe no sugiere tirarlos: recomienda abordar el tema con criterio. Algunas prácticas útiles: