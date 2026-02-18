Intrusos en tu WiFi: cómo detectarlos y bloquearlos sin ser experto

Te mostramos cómo ver quién está conectado en tu WIFI y bloquearlos en minutos cambiando clave, activando WPA2/WPA3 y desactivando WPS.

Que la conexión vaya lenta no siempre es culpa del proveedor. En muchos hogares, el problema aparece por un motivo menos evidente: dispositivos desconocidos conectados a la red WiFi. Además de consumir ancho de banda, intrusos pueden convertirse en una puerta de entrada para intentos de acceso a información personal o movimientos dentro de la red doméstica. La buena noticia es que hoy existen métodos simples —desde apps oficiales hasta el panel del router — para identificar quién está “colgado” y expulsarlo en minutos.

Wifi Con la app del proveedor o el panel del router, podés ver quién está conectado. Shutterstock Señales de alerta: cuándo sospechar que alguien usa tu red El primer indicador suele ser el rendimiento: una baja repentina de velocidad cuando no hay muchos equipos propios conectados. También hay otras pistas típicas: desconexiones frecuentes, dificultad para sumar un nuevo dispositivo, o un aumento inexplicable del consumo de datos. En algunos casos, aparecen notificaciones de accesos inusuales en la app del proveedor de internet o se observan luces del router parpadeando cuando nadie está usando la red.

Estas señales tienden a repetirse más en edificios o zonas densamente pobladas, donde es común que una red con contraseña débil se convierta en un objetivo fácil. Si el WiFi se volvió errático sin explicación, conviene revisar antes de asumir que es “un mal día” del servicio.

wiwfi Si aparece un intruso, cambiá la clave y bloquealo desde la lista de dispositivos. shutterstock Detección rápida: cómo ver quién está conectado a mi WiFi La forma más cómoda es usar las aplicaciones móviles que varios proveedores de internet ofrecen: suelen mostrar en tiempo real la lista de dispositivos conectados, con nombres, iconos y, a veces, consumo aproximado. El objetivo es simple: comparar lo que aparece en la lista con tus equipos reales (celulares, TV, notebooks, consolas, cámaras, etc.). Si hay un “desconocido”, es una alerta.

Si tu proveedor no tiene app o preferís hacerlo manualmente, el router también lo muestra. Para entrar, basta con escribir en el navegador una IP típica como 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1, iniciar sesión con usuario y contraseña (idealmente ya modificados) y buscar secciones como “Dispositivos conectados”, “Clientes DHCP” o similares. Ahí vas a ver datos como nombre del equipo, dirección MAC y, según el modelo, actividad.