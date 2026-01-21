Ideal para visitar en verano: el pueblo santiagueño con un nombre insólito donde solo una casa tiene Wifi

En Santiago del Estero, en el límite con Salta, hay un pueblo que parece estar detenido en el tiempo. Su nombre despierta curiosidad y sonrisas. Se trata de Ahi Veremos, un lugar que representa paz, tradiciones rurales y un sentido de comunidad. Ideal para descansar en verano .

El nombre tiene una leyenda y se dice que Ángel Jesús de los Saltos, un fundador de asentamientos en la región, no tenía un nombre pensado para ese paraje y ante la insistencia de varios su respuesta fue tan simple como “Ahí veremos”. Así se terminó convirtiendo en la identidad oficial del pueblo.

En este pueblo santiagueño la vida está marcada por el ciclo de la tierra. Hay trabajadores golondrinas según la época del año, viajan hacia La Rioja, a Río Negro o también colaboran en la colonia menonita Monte Verde.

El pueblo se destaca por la erradicación de viviendas precarias con construcciones de material y la vida social se reparte entre la escuela y la posta sanitaria. Hay dos capillas para las fiestas patronales, un destacamento policial y la comuna.

ahi veremos Un lugar poco conocido para visitar en verano.

Pero lo que más llama la atención es la baja conexión. Internet es un privilegio de instituciones públicas y apenas una casa particular tiene Wi-Fi ayudando a crear una atmósfera de desconexión que buscan los turistas, especialmente en vacaciones de verano.

El pueblo ofrece a 9 kilómetros el río Salado, ideal para pescar y caminatas. También se pueden conocer parajes vecinos, pero el mayor atractivo reside en la calidad de su gente y las charlas sobre las costumbres del noroeste argentino.

Cómo llegar

Para llegar a destino las rutas son mayoritariamente de tierra. Desde Santiago del Estero toma como referencia ciudades como Monte Quemado o Nueva Esperanza y desde allí se siguen los caminos rurales. En cambio, desde Salta el acceso es posible dependiendo del estado de los senderos.