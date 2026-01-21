Verano pet friendly: el balneario que estrenó duchas caninas en Mar del Plata

La temporada de verano en la Costa Atlántica sumó una novedad que marca tendencia dentro del turismo pet friendly . En Mar del Plata , un balneario estrenó duchas especialmente diseñadas para perros, pensadas para que las mascotas puedan sacarse la arena y el salitre apenas salen del mar, sin estrés ni complicaciones para sus tutores.

La iniciativa se desarrolla en Yes Playa Canina, dentro del balneario Nyra Beach, donde este verano se presentó el Duchador Playero Lavedog, una solución creada específicamente para espacios turísticos que apuestan en serio por integrar a los animales de compañía a la experiencia de vacaciones.

Quienes conviven con perros lo saben: ir a la playa es un planazo, pero la vuelta suele ser caótica. Arena por todos lados, pelo mojado y autos que lo sufren todo. Justamente ahí aparece este nuevo desarrollo, pensado como una estación de enjuague rápido, práctica y funcional.

El Duchador Playero está fabricado en acero inoxidable, preparado para resistir el uso intensivo y las condiciones propias del ambiente costero. Su instalación es simple y su diseño apunta a la comodidad: permite refrescar a los perros o limpiarlos luego de un día de mar, antes de emprender el regreso a casa.

Desde la marca Lavedog explican que el foco estuvo puesto en resolver una necesidad concreta que muchos destinos aún no contemplan. Cada verano crecen los balnearios, hoteles y complejos que aceptan mascotas, pero la infraestructura suele quedar a mitad de camino.

Esta experiencia en Mar del Plata funciona como prueba piloto, pero también como una vidriera de lo que viene.

De Flores a la playa

La empresa Lavedog nació en el barrio porteño de Flores con una idea simple y disruptiva: llevar el modelo del “laverap” al mundo canino. Cabinas autoservicio donde los dueños pueden bañar y secar a sus perros sin ensuciar la casa y con equipamiento pensado para el bienestar animal.

lavedog duchador playero 2

El emprendimiento fue creado por Flavia Marcos y Pablo Galloni, quienes adaptaron modelos que ya existían en el exterior a una versión más simple y local. Galloni, ingeniero, desarrolló las máquinas con criterios ergonómicos, aptas para perros de todos los tamaños, con dosificación automática de shampoo y desinfección entre usos. Con el tiempo, sumaron estaciones de secado y comenzaron a pensar el proyecto en clave de expansión.

Hoy, esa lógica de fabricación propia les permite salir del formato urbano y llegar a nuevos escenarios, como la playa. El Duchador Playero se suma así a un ecosistema que ya mira franquicias, nuevos puntos de instalación y crecimiento geográfico, acompañando una tendencia clara: las mascotas ocupan un lugar cada vez más central en la vida cotidiana y en el turismo. Así, en la Costa Atlántica, el concepto pet friendly empieza a tomar forma concreta.