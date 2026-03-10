La UNCuyo abrió inscripciones para una nueva diplomatura en Ciencias Exactas y Naturales

Con una carga horaria de 180 horas, comienza el dictado de clases de la nueva diplomatura de posgrado en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ), un espacio de formación docente continua donde los profesionales interesados tendrán un acercamiento a los marcos teóricos vinculados a las Ciencias Exactas y Naturales. Las inscripciones ya abrieron.

La formación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales ( FCEN ) arranca en abril y permitirá a su vez acercarse a la naturaleza epistemológica de las disciplinas que componen las Ciencias Exactas y Naturales.

Los objetivos que se persiguen y sus implicancias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las mismas, posibilitando herramientas teórico-prácticas para el mejoramiento del desempeño docente y su correlato en el proceso de formación de formadores.

La diplomatura busca promover y fortalecer la formación docente en el ámbito universitario vinculado con las Ciencias Exactas y Naturales, a través de la actualización en contenidos pedagógicos y didácticos, de la problematización de las propias prácticas docentes.

También el diálogo con marcos teóricos relevantes, el trabajo colaborativo con pares y el compromiso con una formación crítica y reflexiva, que sustente innovaciones auténticas en la enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales en diversos contextos.

También apunta a fomentar el acceso a una formación superior a profesionales en el campo de la enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, proporcionar una actualización en conocimientos disciplinares, pedagógicos y didácticos en las Ciencias Exactas y Naturales, y contribuir al desarrollo del conocimiento, preparando recursos humanos calificados para la enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, entre otros fines.

Con cursado presencial los viernes de 16 a 20 y los sábados de 9 a 13, la diplomatura está destinada a personas egresadas universitarias de carreras afines, de Ciencias Exactas, Naturales y Experimentales, y graduados y graduadas con título de Educación Superior no universitaria de al menos cuatro años de duración.

Hay tiempo de inscribirse (aquí) hasta el sábado 4 de abril.

Toda la información acerca del costo, cursado, plan de estudios, cuerpo docente y metodología de enseñanza se encuentra en este enlace.