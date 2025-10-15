Las 3 bodegas pet friendly de Mendoza que son perfectas para celebrar una boda, según la IA

La tendencia de combinar bodegas, moda chic y mascotas es posible en Mendoza. Descubre cuál podría ser el espacio de tus sueños.

Mendoza es elegida como destino para celebrar bodas por su combinación de paisajes (bodegas, viñedos, montaña), infraestructura de alta calidad con servicios de lujo y experiencias gastronómicas únicas con diferentes precios. Desde MDZ le preguntamos a la IA cuáles son las bodegas pet friendly que recomienda para celebrar este momento especial.

Las opciones de la IA La primera opción es Finca Bandini, ubicada en Luján de Cuyo y con un total de 77 hectáreas de viñedos. Esta finca irradia lujo rústico con jardines cuidados que ofrecen una increíble vista al Cordón del Plata. Sus amplios parques permiten que tus mascotas puedan correr y es perfecto para quienes buscan integrarlas a la sesión de fotos postboda.

house-of-wines-aerea_7_185276-173281063357418 Finca Bandini, una de las bodegas elegida por la IA. Archivo MDZ. La Bodega Renacer combina la elegancia toscana con jardines frondosos. Este espacio se ha posicionado como un clásico de alta gama, que está preparado para celebraciones íntimas o más numerosas (hasta 400 personas). La IA señaló: “su equipo de event planners tiene experiencia en bodas que solicitan la participación de mascotas (usualmente perros de tamaño pequeño o mediano) durante la ceremonia en el jardín o el cocktail”.

Animal House & Winery (también conocida como Ánimal-Organic) es un elección chic para quienes buscan una experiencia auténtica y pet friendly. Se encuentra en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, y cuenta con una infraestructura pequeña para eventos íntimos. En cuanto a gastronomía, su parrilla de autor con un menú que incluye productos locales es una de las características más destacadas.