Las 3 bodegas pet friendly de Mendoza que son perfectas para celebrar una boda, según la IA
La tendencia de combinar bodegas, moda chic y mascotas es posible en Mendoza. Descubre cuál podría ser el espacio de tus sueños.
Mendoza es elegida como destino para celebrar bodas por su combinación de paisajes (bodegas, viñedos, montaña), infraestructura de alta calidad con servicios de lujo y experiencias gastronómicas únicas con diferentes precios. Desde MDZ le preguntamos a la IA cuáles son las bodegas pet friendly que recomienda para celebrar este momento especial.
Las opciones de la IA
La primera opción es Finca Bandini, ubicada en Luján de Cuyo y con un total de 77 hectáreas de viñedos. Esta finca irradia lujo rústico con jardines cuidados que ofrecen una increíble vista al Cordón del Plata. Sus amplios parques permiten que tus mascotas puedan correr y es perfecto para quienes buscan integrarlas a la sesión de fotos postboda.
La Bodega Renacer combina la elegancia toscana con jardines frondosos. Este espacio se ha posicionado como un clásico de alta gama, que está preparado para celebraciones íntimas o más numerosas (hasta 400 personas). La IA señaló: “su equipo de event planners tiene experiencia en bodas que solicitan la participación de mascotas (usualmente perros de tamaño pequeño o mediano) durante la ceremonia en el jardín o el cocktail”.
Animal House & Winery (también conocida como Ánimal-Organic) es un elección chic para quienes buscan una experiencia auténtica y pet friendly. Se encuentra en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, y cuenta con una infraestructura pequeña para eventos íntimos. En cuanto a gastronomía, su parrilla de autor con un menú que incluye productos locales es una de las características más destacadas.
La inteligencia artificial determinó que el éxito de una boda pet-friendly surgirá del equilibrio entre infraestructura y flexibilidad de los event planners de la bodega elegida. Cabe destacar que el reglamento exige que todas las mascotas cuenten con correa y sean supervisados por sus dueños, aunque se recomienda consultar con cada lugar para no pasar por alto otras condiciones.