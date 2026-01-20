El motivo por el que debes usar carbón activado en las plantas que están en agua

Los entendidos de jardinería conocen una manera de ayudar a las plantas para que no se pudran ni emanen olores desagradables.

El potus es ideal para cultivar en agua usando la técnica de la hidroponía. Foto: Littlegarden

La hidroponía casera se ha transformado en una verdadera tendencia. Es ideal para decorar oficinas y hogares por su estética limpia y de bajo mantenimiento. Los entendidos de jardinería a veces se enfrentan al agua turbia, olores desagradables y raíces que se pudren. Sin embargo, existe una solución para las plantas.

Carbón activado para las plantas En este caso la solución está en un aliado natural y económico. Se trata del carbón activado. Cuando una planta vive en un frasco el agua se estanca y pierde oxígeno facilitando así que proliferen las bacterias. En ese caso el carbón actúa como un “imán” biológico transformando el ecosistema del recipiente.

Gemini_Generated_Image_mz78y2mz78y2mz78 Una respuesta para las plantas en agua. De esta manera el carbón activado absorbe las toxinas e impurezas que terminan dañando los tallos. Neutraliza las partículas que generan ese aroma a agua estancada. Por otro lado, al reducir la carga bacteriana previene la pudrición permitiendo que la planta crezca más fuerte y mantiene la estética cristalina.

Es importante no usar carbón de parrilla o leña porque tienen químicos que podrían matar a la planta. Lo que hay que hacer es comprar carbón activado vegetal que se usa en acuarios. Enjuagar los trozos con agua corriente para eliminar el polvillo excedente.

Luego se colocan dos trozos pequeños en el fondo del frasco de vidrio, se llena con agua y se coloca la planta como de costumbre.