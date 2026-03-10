Jardín gratis: las sorprendentes plantas con bulbos que se multiplican solas

El jardín puede estar lleno de flores y radiante gracias a las plantas que se cultivan a través de bulbos.

Las plantas que se cultivan a través de bulbos. Foto: ARCHIVO

Los que aman la jardinería saben que se puede tener un jardín lleno de flores sin necesidad de una gran inversión económica. La naturaleza tiene una opción ingeniosa: las plantas bulbosas. Son especies que se pueden reproducir de forma autónoma.

Jardín con flores Esas plantas pueden lograr que el espacio verde se vuelva más denso y colorido sin tener que comprar otros ejemplares. A diferencia de otras especies, las bulbosas tienen estructuras subterráneas que funcionan como reservas de energía. Los bulbos almacenan nutrientes para que la planta brote en cada temporada.

Este campo de tulipanes es uno de los más impactantes del mundo Foto: Turismo Trevelin El tulipán es una de las plantas que se cultiva a través de bulbos. Foto: Turismo Trevelin Cuando el “bulbo madre” empieza a producir pequeños “hijos” a su alrededor aparece el fenómeno de la multiplicación. Con el tiempo esos brotes se logran independizar y se transforman en plantas nuevas expandiendo el jardín de manera natural sin gastar un centavo.

Para lograr un jardín abundante con poco esfuerzo se puede tener tulipanes que generan nuevos bulbos en cada ciclo permitiendo renovar los canteros anualmente. También los narcisos son extremadamente resistentes y tienen una gran capacidad de colonización por lo que cubren grandes superficies en poco tiempo.

En tanto, las amarilis se destacan por sus flores grandes y vibrantes. La planta madre produce hijuelos en su base que se pueden trasplantar sencillamente. Por su parte, los jacintos son ideales para los que tienen poco espacio porque se adaptan perfectamente a las macetas.