La planta de flores vibrantes con cientos de pétalos que desafía al frío y al sol

Decorar el balcón, el living o el jardín puede ser todo un desafío. Si bien existen una gran variedad de plantas, pocas son tan llamativas como el ranúnculo. Esta es una planta colorida y parecida a las peonías o las rosas con una flor bonita que sirve para decorar tanto el exterior como el interior.

El ranúnculo tiene su origen en Europa y Asia, y su nombre viene del latín ranunculus que significa pequeña rana ya que esta planta vive a gusto en zonas con agua cerca, como estanques o lagos. Cabe destacar que sus flores son pequeñas e imitan el tamaño de una rana, aunque sus tallos alcanzan un tamaño considerable (20 centímetros).

¿Cómo cuidar esta planta? Hay diferentes tipos de ranúnculos, pero todos tienen un cuidado sencillo que requiere de algunas atenciones.

El riego es importante para que esta planta crezca fuerte y sana. Cuando está recién plantada, hay que regalarla con frecuencia, entre dos o tres veces por semana. Pero una vez que florezca, el riego debe ser moderado (una o dos veces por semana) para mantener la humedad de la tierra y no ahogarla.

Otro aspecto importante es la luz. Esta planta necesita bastante iluminación, aunque no le agrada la exposición solar directa. Si bien es una planta de verano, soporta bien el frío, incluso temperaturas cercanas a los 0°C. Sin embargo, no es recomendable exponer el ranúnculo a heladas porque se marchitará con facilidad.