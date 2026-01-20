El "caribe" sanjuanino que nadie conoce: un refugio de aguas turquesas ideal para visitar en verano

En el dique Cuesta del Viento hay una playa que tiene un impactante contraste de aguas cristalinas. Se trata de Puerto de Palos para ir en verano.

En medio del verano los destinos tradicionales se llenan de turistas y visitantes, sin embargo cerca de Mendoza existe un rincón que desafía el paisaje cordillerano con una postal que parece de otro punto. Se trata de Puerto de Palos en Iglesia (San Juan). Una playa de aguas cristalinas y arenas claras para recordar el Caribe.

La playa escondida para el verano Para los que buscan escapar del ruido del verano deben viajar a la costa menos explorada del famoso dique Cuesta del Viento. Esa playa tiene un impactante contraste de aguas cristalinas bajo el sol de San Juan. Además, está enmarcado en cerros rojizos y picos que conservan rastros de nieve.

dique Un paraíso escondido para visitar en verano. A diferencia de otras partes del dique donde las personas hacen kitesurf y windsurf, Puerto de Palos tiene sectores protegidos donde el agua está calma. Esto lo hace ideal para practicar kayak, stand up paddle, snorkeling. Un lugar para el disfrute y el relax total en medio del verano.

Para llegar es necesario acceder a la localidad de Rodeo que está a 190 kilómetros de San Juan. Luego un camino serpenteante conduce a la zona de las bahías. El acceso no es complejo, pero la ubicación es retirada por lo que es un destino casi exclusivo para aventureros y locales.

Al tratarse de un área natural protegida tiene servicios limitados. Se recomienda llevar protección solar extrema, agua, comida y se deben juntar los residuos para preservar la pureza del lugar.