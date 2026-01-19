Presenta:

Esta gelatina con frutas refrescará el verano argentino, preparala y disfrutá

Liviana y colorida, la gelatina con frutas es una receta fresca y rendidora, ideal para disfrutar bien fría en verano.

Candela Spann

Postres livianos de verano, gelatina con frutas
Fresca, colorida y liviana, la gelatina con frutas es una receta clásica del verano argentino, ideal para cerrar una comida sin pesadez, hidratarse y sumar fruta de forma rica y simple. Se prepara fácil, rinde mucho y funciona tanto como postre cotidiano como opción fresca para reuniones familiares durante días calurosos. ¡Manos a la obra!

Gelatina con frutas receta fresca y fácil para el verano
Ingredientes (6 porciones)

  • Gelatina sin sabor o sabor frutal – 2 sobres

  • Agua caliente – 500 ml

  • Agua fría – 500 ml

  • Frutillas – 1 taza

  • Durazno – 1 unidad

  • Kiwi – 1 unidad

  • Uvas – ½ taza

  • Jugo de naranja o limón – opcional, un chorrito

Paso a paso para preparar una gelatina con frutas deliciosa

1- Disolvé la gelatina en el agua caliente, mezclando bien hasta que no queden grumos.

2- Agregá el agua fría y, si querés, un poco de jugo cítrico para realzar el sabor de esta receta de verano.

3- Lavá y cortá todas las frutas en cubos pequeños y parejos.

4- Distribuí las frutas en copas o un molde grande y volcá la gelatina líquida por encima.

5- Llevá a la heladera mínimo 3 horas hasta que solidifique por completo. Serví bien fría esta receta perfecta para el verano.

Tips y variaciones

  • Usá gelatina sin azúcar para una versión más liviana.

  • Evitá frutas como ananá o kiwi crudo si usás gelatina tradicional.

  • Sumá yogur o crema batida al servir para más textura y un sabor delicioso y cremoso.

Postre liviano de verano gelatina con frutas
De la cocina a la mesa

La gelatina con frutas es fresca, liviana y muy fácil de adaptar según la ocasión. En verano se vuelve protagonista por su efecto refrescante y su simpleza. Es una receta rendidora, económica y práctica para tener lista con anticipación. Además, siempre resulta bien recibida por grandes y chicos en cualquier mesa familiar. ¡A disfrutar!

