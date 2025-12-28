Un éxito asegurado: receta de sangría de vino para encuentros con amigos

Refrescante, colorida y bien frutal, esta receta de sangría de vino es un clásico que nunca falla cuando hay reunión o ganas de algo rico para tomar. Se prepara fácil, rinde un montón y se puede adaptar con las frutas que tengas a mano. Ideal para servir bien fría y compartir sin vueltas.

En la receta, el vino joven es ideal porque absorbe mejor los aromas.

Disfrutá esta sangría en los días de calor

500 ml de gaseosa de limón o soda.

2. Cortá la naranja y el limón en rodajas finas.

3. Pelá la manzana y los duraznos, y cortalos en cubos medianos.

4. Colocá todas las frutas en una jarra grande.

5. Agregá el azúcar y mezclá suavemente para que empiece a largar jugo.

6. Incorporá el vino tinto y, si te gusta, sumá la rama de canela.

7. Revolvé despacio para integrar los sabores.

8. Llevá la jarra a la heladera y dejá reposar al menos 2 horas.

9. Justo antes de servir, agregá la gaseosa o soda bien fría. Sumá hielo a gusto y serví de inmediato.

La bebida del verano Esta receta mejora su sabor si reposa varias horas en la heladera. Shutterstock

Esta receta es que la sangría se originó como una forma práctica de aromatizar vinos jóvenes con frutas. Se conserva en la heladera hasta 24 horas, sin la gaseosa, bien tapada. Al momento de servir, agregá el gas para mantenerla fresca y con burbujas. Ideal para tardes de calor y encuentros relajados. ¡Y a disfrutar!.