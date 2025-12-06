Cómo ampliar la señal de WiFi por toda la casa de forma fácil
Mejorar la conexión en casa es más simple de lo que parece: acciones básicas con el modem y pequeños ajustes permiten ampliar la señal de WiFi.
En la actualidad, no podemos permitirnos una mala conexión de Internet en espacios del hogar si contamos con WiFi. Es por eso, que cada vez es más fácil ampliar la cobertura sin necesidad de instalaciones complejas ni grandes gastos.
Algunos consejos para mejorar la conexión de WiFi
Uno de los primeros pasos recomendados por especialistas es revisar la ubicación del módem. Colocarlo en un punto alto, lejos de paredes gruesas y electrodomésticos, mejora de inmediato la distribución de la señal. Muchas veces, mover el equipo unos metros puede marcar una diferencia notable en la velocidad.
Te Podría Interesar
Además, una forma práctica de ampliar la cobertura es utilizar repetidores o extensores WiFi. Estos dispositivos captan la señal existente y la redistribuyen, permitiendo llegar a ambientes más alejados. Son fáciles de instalar, funcionan conectados a un enchufe y no requieren conocimientos técnicos para configurarlos.
Mejor conexión de Internet: un paso más allá
Para quienes buscan un rendimiento aún mayor, también existen los sistemas de red mesh o “malla”. Este tipo de tecnología crea varios puntos de acceso dentro de la casa, logrando que la señal sea estable en todos los ambientes, incluso en viviendas grandes o con varias plantas.
Finalmente, se recomienda actualizar el firmware del módem, cambiar la contraseña periódicamente y evitar la saturación de la red desconectando dispositivos que no se utilicen. Con estas acciones sencillas es posible mejorar la experiencia de navegación y mantener una señal fuerte y estable en toda la casa.