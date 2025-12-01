El pino de Navidad y el pesebre pueden afectar el WiFi: esta es la solución para no tener interferencias

En Navidad , los hogares se llenan de luces, adornos y escenas tradicionales que transforman por completo los espacios. Sin embargo, detrás del encanto festivo puede esconderse un problema inesperado: la caída de la señal WiFi .

El pesebre, el árbol y demás decoraciones no solo ocupan lugar; muchos de sus elementos interfieren directamente con las ondas que emite el router , provocando lentitud, cortes repentinos o mala cobertura justo en momentos clave, como videollamadas familiares o maratones de streaming.

Aunque pueda parecer un mito moderno, la relación entre la decoración navideña y el rendimiento del WiFi es un fenómeno documentado. El problema comienza cuando el router queda detrás o muy cerca del árbol, un nacimiento iluminado o cualquier estructura con luces LED de baja calidad.

Las luces LED de baja calidad generan ruido eléctrico que afecta especialmente la banda de 2,4 GHz utilizada por la mayoría de dispositivos.

Estas luces suelen incorporar controladores inestables que generan ruido eléctrico, afectando especialmente la banda de 2,4 GHz, la más usada por dispositivos domésticos como celulares, parlantes inteligentes, tablets o enchufes WiFi .

Investigadores como el profesor James Hoburg, de la Universidad Carnegie Mellon, explicaron que los routers están diseñados para convivir con un cierto nivel de interferencia electromagnética. Pero la presencia de luces defectuosas o múltiples fuentes de iluminación navideña puede superar esa tolerancia y desencadenar efectos visibles: caídas de señal, pérdida de velocidad y desconexiones intermitentes.

El problema no termina en las luces. Muchos adornos —desde figuras del pesebre con acabados metálicos hasta guirnaldas reflectantes u oropel— funcionan como superficies que dispersan o bloquean las ondas WiFi. Estos elementos reflejan la señal del router, generando zonas sin cobertura en partes del hogar, tal como ocurre con espejos grandes o estanterías metálicas.

El director de atención al cliente de Hyperoptic, Lutfu Kitapci, lo resume con contundencia:“Es muy negativo ubicar el router detrás del árbol de Navidad o amontonarlo con adornos y luces de colores; podría significar un desastre para su conexión WiFi justo cuando más lo necesita”.

router Adornos metálicos, guirnaldas y oropel dispersan y bloquean las ondas del router, reduciendo el alcance de la red inalámbrica. Shutterstock

Dónde colocar el pesebre para no afectar el WiFi (y cómo ubicar el router)

La regla clave es mantener una distancia mínima de dos metros entre el router y cualquier grupo decorativo navideño, especialmente aquellos con luces LED o terminaciones metálicas. Esta separación reduce la interferencia y permite que las ondas se expandan con normalidad por toda la casa.

No respetar esa distancia puede provocar:

Menor velocidad de internet;

Pérdida de señal en habitaciones lejanas;

Cortes frecuentes en dispositivos conectados;

Problemas en videollamadas y reproducción de contenido.

Además, se recomienda evitar colocar el pesebre cerca de enchufes sobrecargados o regletas repletas de luces, ya que los picos de corriente pueden afectar la estabilidad eléctrica del hogar y, por extensión, al router.

Por su parte, el router debería ubicarse en:

Un punto central de la vivienda;

Una posición elevada, como una estantería o repisa;

Un área despejada, sin muebles pesados o elementos reflectantes;

Una zona alejada de electrodomésticos que generen interferencias (microondas, teléfonos inalámbricos, televisores, parlantes, monitores de bebé);

Esta ubicación favorece la distribución uniforme de la señal y reduce las “zonas muertas” donde el WiFi se vuelve débil o inestable.