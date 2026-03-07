Conectar tu Smart TV por cable WiFi no siempre es mejor: conoce qué frena la velocidad de tu internet

Cuando el WiFi empieza a fallar —microcortes, caídas de señal, imagen que baja de calidad justo en el mejor momento— hay una recomendación que aparece como solución inmediata: conectar el televisor a internet por cable Ethernet. Suena lógico. Un cable debería ser sinónimo de estabilidad, menos interferencias y streaming más fluido. El punto es que esa decisión puede traer una sorpresa que muchos recién descubren cuando hacen una prueba de velocidad : en la mayoría de los Smart TV , el puerto de red no pasa de 100 Mbps.

No es un problema de tu plan de internet . Tampoco de tu router. Es una limitación de hardware que se repite incluso en modelos de gama media y, en algunos casos, también en equipos de gama alta. Y aunque no siempre arruina la experiencia, sí cambia la expectativa: si pagás 300, 600 o 1 Gb simétrico, el televisor por cable rara vez va a aprovecharlo.

La explicación es más técnica que dramática: muchos fabricantes integran una tarjeta de red Fast Ethernet (10/100) en lugar de una Gigabit Ethernet (10/100/1000). En palabras simples, eso significa que el televisor tiene un tope de velocidad por cable que se queda alrededor de los 100 Mbps teóricos, y en la práctica suele traducirse en 90 Mbps reales.

La paradoja aparece cuando se lo compara con el WiFi . En condiciones favorables —buen router, buena cobertura, banda de 5 GHz o Wi-Fi 6/7— la conexión inalámbrica puede superar los 200 Mbps, incluso rondar los 230 Mbps en pruebas reales. Es decir: el WiFi puede ser más rápido, mientras que el cable puede ser más estable pero más lento.

¿Por qué las marcas toman esa decisión? La respuesta más habitual es el costo: montar puertos gigabit y controladores más completos encarece el hardware. El resultado es un recorte silencioso que muchos usuarios recién notan cuando buscan “la mejor conexión posible” y se encuentran con un límite inesperado.

¿Es grave el límite de 100 Mbps? Depende de lo que esperes

A simple vista, que el cable no supere 100 Mbps puede sonar a problema grande. Pero en la práctica, para la mayoría de los usos, no lo es.

La razón es que el streaming consume menos ancho de banda del que se cree. Incluso en 4K con HDR, las plataformas suelen recomendar valores muy por debajo del tope del puerto Ethernet del Smart TV. En general, con 100 Mbps estables ya hay margen suficiente para reproducir contenido de alta calidad sin cortes, siempre que la red doméstica no esté colapsada por otros dispositivos.

Estas son referencias típicas de velocidad para 4K:

Netflix: entre 15 y 25 Mbps;

HBO Max: mínimo 25 Mbps (recomendación de hasta 50 Mbps para mayor estabilidad);

Disney+: 25 Mbps;

Apple TV+: mínimo 25 Mbps;

SkyShowtime: mínimo 25 Mbps.

Incluso en escenarios exigentes, como dos televisores reproduciendo 4K al mismo tiempo, una regla práctica es calcular cerca de 25 Mbps por dispositivo: estarías alrededor de 50 Mbps, todavía por debajo del límite que impone el cable en la mayoría de los Smart TV.

Cable vs WiFi: qué conviene en la vida real

Entonces, ¿para qué sirve el cable si no es el más rápido? Para lo que muchos necesitan: constancia. El WiFi puede ser veloz, pero también es sensible a interferencias, distancia, paredes, saturación de dispositivos y hasta electrodomésticos. Eso se traduce en bajones de calidad, pausas inesperadas o buffering.

El cable, en cambio, suele ofrecer una velocidad sostenida y regular, que es justo lo que más valora el streaming. La recomendación final es simple: si tu WiFi es sólido y cercano al televisor, probablemente no notes mejoras al cable. Pero si tenés cortes, señal débil o un hogar “cargado” de dispositivos, Ethernet puede mejorar la experiencia, aunque quede limitado a esos 100 Mbps.

En definitiva, el truco no está en elegir “lo más rápido”, sino lo más estable para tu escenario. Y antes de tirar metros de cable por la casa, vale un chequeo rápido: revisar si tu Smart TV tiene puerto gigabit o Fast Ethernet. Ahí se define gran parte de la historia.